Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

На борьбу с терроризмом после взрыва в Санкт-Петербурге выйдут УК Бердска

Заседания антитеррористических комиссий прошли на прошедшей неделе во всех городах и в правительстве Новосибирской области, рассказал сегодня, 12 апреля, начальник управления гражданской защиты Бердска Василий Пономарев. Это связано с трагическими событиями в метро Санкт-Петербурга, 3 апреля потрясшими всю страну. Напомним, в результате взрыва бомбы, которую привел в действие террорист-смертник, погибло 13 человек и более 60 пострадало.

— По всей стране у нас принимаются меры по усилению безопасности и повышению антитеррористической защищенности, — обратился Василий Пономарев к коммунальщикам Бердска на заседании штаба по прохождению отопительного сезона. — Принято решение и рекомендации в том числе и для руководителей УК о повышении бдительности.

Василий Васильевич призвал руководство домоуправлений проверить доступ на чердаки и в подвалы многоквартирных домов и, если туда можно беспрепятственно попасть посторонним, закрыть двери. Придомовую территорию начальник УГЗ рекомендовал обследовать ежедневно и в случае обнаружения подозрительных и бесхозяйных предметов сообщать о них в отдел полиции. Чтобы поддерживать антитеррористическую дисциплину, Пономарев посоветовал завести журналы осмотра подведомственных участков и назначить ответственных за это.

В ближайшее время в подъездах Бердска на досках объявлений появятся памятки для горожан о том, как противостоять смертоносному социальному явлению. Там можно будет найти не только руководство к действию при чрезвычайной ситуации, но и необходимые номера телефонов.

Новости smi2.ru

  • Подготовленное сумасшествие (29)
  • Кремль опровергает: в Сирии нет российских контрактников (8)
  • Кадыров разрешил стрелять по боевикам без предупреждения (5)
  • Из-за угрозы терроризма проверят общежития Бердска (2)
  • Военная авиация России вылетела в Сирию (6)

Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 апреля 2017 г. [15:00]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[15:00] На борьбу с терроризмом после взрыва в Санкт-Петербурге выйдут УК Бердска

[14:45] Захарова: к нам с ультиматумами ездить бесполезно

[14:35] Расценки телекомпании на трансляцию в День Победы возмутили мэра Бердска

Все новости

[15:00] На борьбу с терроризмом после взрыва в Санкт-Петербурге выйдут УК Бердска

[14:45] Захарова: к нам с ультиматумами ездить бесполезно

[14:35] Расценки телекомпании на трансляцию в День Победы возмутили мэра Бердска


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 70%

12 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 37%, облачность: 66%

13 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 71%

14 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: