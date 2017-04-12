Заседания антитеррористических комиссий прошли на прошедшей неделе во всех городах и в правительстве Новосибирской области, рассказал сегодня, 12 апреля, начальник управления гражданской защиты Бердска Василий Пономарев. Это связано с трагическими событиями в метро Санкт-Петербурга, 3 апреля потрясшими всю страну. Напомним, в результате взрыва бомбы, которую привел в действие террорист-смертник, погибло 13 человек и более 60 пострадало.

— По всей стране у нас принимаются меры по усилению безопасности и повышению антитеррористической защищенности, — обратился Василий Пономарев к коммунальщикам Бердска на заседании штаба по прохождению отопительного сезона. — Принято решение и рекомендации в том числе и для руководителей УК о повышении бдительности.

Василий Васильевич призвал руководство домоуправлений проверить доступ на чердаки и в подвалы многоквартирных домов и, если туда можно беспрепятственно попасть посторонним, закрыть двери. Придомовую территорию начальник УГЗ рекомендовал обследовать ежедневно и в случае обнаружения подозрительных и бесхозяйных предметов сообщать о них в отдел полиции. Чтобы поддерживать антитеррористическую дисциплину, Пономарев посоветовал завести журналы осмотра подведомственных участков и назначить ответственных за это.

В ближайшее время в подъездах Бердска на досках объявлений появятся памятки для горожан о том, как противостоять смертоносному социальному явлению. Там можно будет найти не только руководство к действию при чрезвычайной ситуации, но и необходимые номера телефонов.

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