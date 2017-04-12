Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Захарова: к нам с ультиматумами ездить бесполезно

Ездить в Москву с ультиматумами бесполезно и контрпродуктивно, заявила в преддверии переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Ранее Тиллерсон на встрече глав МИД стран G7, заявил, что в интересах Москвы будет координироваться с Вашингтоном по Сирии, а не поддерживать «ненадежного партнера» (президента Сирии Башара Асада – ред.). Многие СМИ восприняли эти высказывания госсекретаря как ультиматум Москве.

«Я вообще не рассматриваю это как ультиматум», — заявила в связи с этим Захарова.

«Мне кажется, все уже давно поняли, что к нам с ультиматумами ездить бесполезно, это просто контрпродуктивно», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, это обычная для Вашингтона практика — «играть мускулами, каким-то образом показывать зубы и характер перед началом переговоров». «В принципе, это одна из тактик переговорного процесса – обозначать свои крайние позиции, а потом в ходе переговоров каким-то образом нивелировать, находить какие-то точки компромиссов», — считает она.

Тиллерсон прибыл в Москву во вторник, в среду он проведет переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

Новости smi2.ru

  • Путин: готовят провокации с химическим оружием в Сирии (2)
  • США: даже Гитлер не опускался до применения химоружия (10)
  • Эшелон Победы прибыл в Новосибирск (5)
  • Фестиваль «В зоне особого внимания» для молодежи прошел в Бердске (4)
  • Успехи импортозамещения демонстрирует оборонный комплекс России (17)

Захарова: к нам с ультиматумами ездить бесполезно

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 апреля 2017 г. [14:45]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[15:00] На борьбу с терроризмом после взрыва в Санкт-Петербурге выйдут УК Бердска

[14:45] Захарова: к нам с ультиматумами ездить бесполезно

[14:35] Расценки телекомпании на трансляцию в День Победы возмутили мэра Бердска

Все новости

[15:00] На борьбу с терроризмом после взрыва в Санкт-Петербурге выйдут УК Бердска

[14:45] Захарова: к нам с ультиматумами ездить бесполезно

[14:35] Расценки телекомпании на трансляцию в День Победы возмутили мэра Бердска


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 70%

12 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 37%, облачность: 66%

13 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 71%

14 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: