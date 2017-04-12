Ездить в Москву с ультиматумами бесполезно и контрпродуктивно, заявила в преддверии переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Ранее Тиллерсон на встрече глав МИД стран G7, заявил, что в интересах Москвы будет координироваться с Вашингтоном по Сирии, а не поддерживать «ненадежного партнера» (президента Сирии Башара Асада – ред.). Многие СМИ восприняли эти высказывания госсекретаря как ультиматум Москве.

«Я вообще не рассматриваю это как ультиматум», — заявила в связи с этим Захарова.

«Мне кажется, все уже давно поняли, что к нам с ультиматумами ездить бесполезно, это просто контрпродуктивно», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, это обычная для Вашингтона практика — «играть мускулами, каким-то образом показывать зубы и характер перед началом переговоров». «В принципе, это одна из тактик переговорного процесса – обозначать свои крайние позиции, а потом в ходе переговоров каким-то образом нивелировать, находить какие-то точки компромиссов», — считает она.

Тиллерсон прибыл в Москву во вторник, в среду он проведет переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

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