Сегодня, 12 апреля, в Бердске состоялось заседание оргкомитета праздника по случаю 72-летия победы в Великой Отечественной войне. Представители культуры и СМИ, депутаты, чиновники обсуждали сценарий торжеств.

Скандал разразился по поводу стоимости прямой трансляции митинга памяти, который проходит на бердском Мемориале Славы 9 мая. Местная телекомпания «ТВК» предложила заплатить администрации города 200 тыс. рублей за прямой эфир продолжительностью 45 минут. Евгений Шестернин посчитал эту цену космической. Видео с заседания опубликовал «Свидетель».

— Я не хочу фонтанировать эмоциями, но на фоне того, что люди безвозмездно предоставляют машины, чтобы привезти и увезти с праздника наших уважаемых ветеранов; на фоне того, что другие СМИ не выставляют счета… Тут у нас просят 200 тысяч! За прямую трансляцию 45-минутного мероприятия это какая-то космическая цена, — возмутился градоначальник.

Большинство собравшихся поддержали главу города, потому что «в священный для всех праздник нельзя выставлять нереальные счета». Начальник отдела культуры Оксана Мокриенко попыталась объяснить: дескать ей владельцы ТВК рассказали, что деньги нужны для привлечения дополнительного оборудования и людей.

А депутат и директор ДК «Родина» Людмила Чуркина, посчитала, что прямой эфир необходим. Она предложила встретиться с руководством ТВК и попытаться найти компромисс.

— Я слишком эмоционален, я не готов к такому разговору, — был категоричен Евгений Шестернин. — Как ведущий совещания хочу попросить Людмилу Ивановну Чуркину составить с руководством телекомпании разговор. От администрации прошу это сделать заместителя главы по социальным вопросам Сергея Носова. Но на сегодняшний день при таком подходе необходимость прямой трансляции вызывает сомнения.

Видео youtube.com «Свидетель»

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