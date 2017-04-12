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Забор, клумбы и детскую площадку хотят построить в парке Бердска по госпрограмме

На деньги, которые выделены Бердску под реализацию программы «Формирование комфортной и современной городской среды», могут отремонтировать городской парк. Напомним, под приоритетный проект город получил 33 млн рублей. 10 млн из них уйдут на благоустройство придомовых территорий, а 23 — на общественное пространство. Программа рассчитана до 2022 года, так что Бердск рассчитывает и дальше получать деньги на эти цели.

Перечень придомовых территорий, которым оплатят благоустройство, предварительно уже определен. А вот общественные места, требующие ремонта, выберут после общественных обсуждений, которые состоятся 13 апреля в администрации города.

Начальник УЖКХ Владимир Захаров на заседании Совета старейшин 12 апреля рассказал, что один из проектов, претендующих на программное финансирование, касается благоустройства городского парка. Захаров напомнил, что в прошлом году началась масштабная реконструкция, пожалуй, самого популярного места отдыха бердчан. На деньги из областного и местного бюджета обновили пешеходные дорожки и сделали новую площадку для массовых мероприятий. Кроме того, на нескольких аллеях появилось новое освещение, урны. Построен летний водопровод.

— Сейчас идея — вложить деньги в остальную часть парка, чтобы объект был закончен. Будет продолжена работа по дорожкам, благоустройству, освещению. Также мы сделаем систему водоотведения. И поставить ограждения в парке, — отметил Владимир Николаевич.

Установку забора вокруг парка обсуждают давно. По мнению властей, ограда поможет уберечь место отдыха от вандалов, и, кроме того, придаст парку законченный вид. Забор будет ажурный, с каменными столбами.

— Планируем разбить клумбы, но это уже будет вторая очередь. Детскую зону необходимо модернизировать, — перечислил Захаров.

Под «детской зоной» подразумевается детская площадка. Сейчас она — в деревянном исполнении. Периодически площадка переживает нашествие хулиганов. Поэтому песочницы и качели оставляют желать лучшего. На обновленной площадке хотят установить современные цветные горки, домики, турники и другие интересные объекты для малышей.

Помимо всего этого, в парке появятся новые малые формы. Одна из них — скульптура «Вежливые люди».

— Есть мнение, что нецелесообразно в этом году «трогать» парк. Это предмет спора, и это как раз обсудят на публичных слушаниях, — продолжил мэр Бердска Евгений Шестернин. — Но останавливать ремонт парка неправильно. Сколько людей там проходят, а, извините меня, там даже туалета нет. И начинаются муки: ставят эти пластмассовые «скворечники», от которых ни эстетики, ни удобства. Нельзя ремонт останавливать, по моему мнению.

Впрочем, глава подчеркнул, что все решится после общественных слушаний. На программное финансирование также претендуют проекты по благоустройству сквера в Микрорайоне, городского пляжа «Дюны» и сквер за ГДК.

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Забор, клумбы и детскую площадку хотят построить в парке Бердска по госпрограмме

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 апреля 2017 г. [14:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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