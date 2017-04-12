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Роды у пассажирки принял в пути начальник поезда

Начальник поезда «Кисловодск – Тында» успешно принял роды у пассажирки, сообщает ДВЖД.

«11 апреля в поезде №97 Кисловодск – Тында (Дальневосточный филиал АО «ФПК») на станции Миасс Южно-Уральской железной дороги пассажирке поезда неожиданно потребовалась помощь.

До приезда медиков роды принял начальник поезда Олег Чернышов, который обеспечил надлежащее санитарное состояние в вагоне и выполнил все необходимые операции (перерезал пуповину, обмыл и обработал ребенка антисептическими средствами)», — говорится в сообщении.

По данным ДВЖД, родилась здоровая девочка, которую вместе с мамой отправили в родильный дом.

Отмечается, что в 2017 году АО «ФПК» впервые будет выдавать мамам новорожденных специально разработанное «Свидетельство о рождении в поезде». Документ этот неофициальный, его будут вручать в знак уважения от компании и в память о событии. Планируется, что такое свидетельство вместе с поздравлениями от компании позже получит и женщина, родившая в поезде №97, передает РИА Новости.

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Роды у пассажирки принял в пути начальник поезда

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 апреля 2017 г. [13:55]

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Курьер.Среда.Бердск

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