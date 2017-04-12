В 2016 году число уголовных дел против предпринимателей достигло максимума за шесть лет. В прошлом году было начато более 240 тыс. расследований по экономическим преступлениям. Об этом сообщается в проекте доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Усиление давления на бизнес подстегнуло спрос на правовую защиту, отмечают собеседники «Коммерсантъ FM». Как юристы зарабатывают на проблемах предпринимателей? Тему продолжат Юлия Кошкина и Елена Жарикова.

Еще в 2015-м бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщал президенту о максимальном за пять лет давлении на предпринимателей. Но за год оно только усилилось, количество уголовных дел претендует на новый рекорд. К юристам обращаются не только владельцы бизнеса. За последние три года рынок так называемых «беловоротничковых дел» существенно вырос, отметил управляющий партнер юридической группы «Яковлев и партнеры» Андрей Яковлев.

«В основном возбуждаются дела в отношении должностных лиц разного уровня и менеджеров крупных госкомпаний. Но бывает, что попадаются и простые предприниматели. К сожалению, до сих пор механизм возбуждения уголовных дел используется для сведения счетов в сфере коммерции», — заметил он.

В прошлом году только 18% дел против предпринимателей дошли до суда. К реальным срокам приговорили пятую часть обвиняемых. Уголовное преследование по-прежнему нередко используются для разрешения хозяйственных споров, признает старший юрист адвокатского бюро Herbert Smith Freehills Сергей Еремин.

«Здесь все, в общем-то, как у Дарвина: из-за кризиса сократилась кормовая база, и возросла конкуренция. Чем хуже чувствует себя бизнес, тем больше шансов, что бизнес-партнеры поведут себя по отношению друг к другу недобросовестным образом, — отметил он. — С точки зрения стоимости юридической помощи такие дела довольно сложно сравнить с уголовным судопроизводством в отношении конкретных физических лиц. Это просто другой масштаб и в плане проблематики, и в плане денег. Но, наверное, правильнее сказать, что подобные дела обходятся значительно дороже».

По словам юристов, правоохранителей все чаще стали интересовать вопросы уплаты налогов, соблюдения антимонопольного законодательства, госзакупок. Например, число уголовных дел по налоговым статьям в 2015-м году увеличилось на 62%, рост в первом полугодии 2016-го тоже заметный — 37%.

Но королева среди «предпринимательских статей» — статья «о мошенничестве». Три четверти дел открываются именно по ней. Большинство бизнесменов, которые сталкиваются с излишним вниманием правоохранителей, сразу выбирают неправильную тактику защиты, подчеркнул адвокат BGP Litigation Георгий Баганов.

«Бизнесмены традиционно начинают искать каких-то знакомых, которые могут помочь, обращаются к своим штатным юристам. Но это не тот путь, который позволит в минимально сжатые сроки и максимально эффективно решить проблему. Ни юристы в штате компании, ни работники департамента безопасности по объективным причинам не могут оценить уголовно-правовые риски, которые вытекают из правоотношений. Для наиболее эффективного купирования этих рисков необходимо обращаться к адвокатам, специализирующимся на уголовном праве», — подчеркнул он.

В последние годы предприниматели обращаются за помощью не только к юристам, но и в бизнес-организации, подчеркнул вице-президент «Деловой России» Андрей Назаров.

«У нас уже случались прецеденты, когда предприниматель понимал, что у него возникло противостояние с местными властями либо правоохранителями, и он обращался к нам и просил поддержки. Но таких примеров единицы. Подавляющее большинство бизнесменов просят о помощи, когда уголовное дело уже возбуждено. После поступления обращения к бизнес-омбудсмену дело рассматривается экспертами бесплатно, после этого уже уполномоченный обращается к руководству следственных органов», — пояснил он.

Хотя число уголовных дел против предпринимателей с годами не сокращается, наиболее резонансные процессы заканчиваются положительно. Например, в прошлом году было прекращено преследование главы совета директоров аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика. Бизнес-омбудсмен Борис Титов называл это решение «торжеством здравого смысла».

Новости smi2.ru