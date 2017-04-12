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Первомайская демонстрация пройдет по главной улице Бердска

1 мая в Бердске состоится традиционное праздничное шествие трудовых коллективов, общественных объединений и политических партий по главной улице города, посвященное Празднику Весны и Труда.

Бердские предприятия и организации всех форм собственности приглашают встать в праздничную колонну под девизом «Мы вместе! Мы любим Бердск!», рассказали в пресс-центре мэрии.

Построение колонн участников демонстрации начнется в 10:30 на перекрестке улиц Ленина и Комсомольской. С 11:00 до 11:45 праздничное шествие пройдет по улице Ленина до площади Горького и откроет митинг, который завершится концертной программой.

После праздника Городской парк культуры и отдыха приглашает в 14:00 на праздничную концертную программу, посвященную открытию летнего сезона, а в 18:00 на концерт народного коллектива ВИА «Дизель-бэнд».

Напомним, что в 2016 году, когда в Бердске возродили первомайские шествия, колонны шли по ул. Островского — параллельной ул. Ленина. На этот раз решено перенести демонстрацию на главную улицу города.

О желании поучаствовать в шествии просьба сообщить в отдел культуры по тел. 3-14-88, эл. почта: otdel _kult@bk.ru (с пометкой «Первое мая») в срок до 20 апреля. В заявке укажите количество человек, участвующих в шествии и краткую информацию о наиболее значимых событиях, произошедших в жизни вашего предприятия за истекший год (для подготовки первомайского репортажа). Отдел культуры приглашает гармонистов для музыкального сопровождения колонн демонстрации. Справки по тел. 3-14-88.

Для отличия организации в шествии необходимо предусмотреть праздничное оформление колонны, например, шарами, цветами, флагами, транспарантами, лозунгами. Приветствоваться будут кричалки, скандирование коротких лозунгов.

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Первомайская демонстрация пройдет по главной улице Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 апреля 2017 г. [13:40]

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