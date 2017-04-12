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Ворошить снег во дворах предлагают горожанам чиновники Бердска

За противопаводковыми работами во дворах Бердска следят чиновники. Сейчас в списке проблемных территорий, где традиционно весной скапливаются непроходимые лужи, значатся около двух десятков адресов. В понедельник, 10 апреля, в рамках планового рейда проверили специалисты отдела ЖКХ и энергетики, а вчера подтопляемые места выборочно осмотрел мэр города Евгений Шестернин.

По словам руководства отдела ЖКХ, замечания возникли к трем адресам. У дома № 15 по ул. К. Маркса ревизоры нашли трехметровую кучу снега, которую УК собрала с придомового участка и не ворошит для более быстрого таяния. Территории у домов № 12 и № 14 по ул. Вокзальной тоже не понравились проверяющим из-за скопившегося снега.

К ворошению остатков снега, писал «Курьер. Среда. Бердск» в городе приступили еще в начале апреля. Эта процедура, по словам коммунальщиков, ускоряет процесс таяния и позволяет влаге не задерживаться, а сразу уходить в почву.

Директор УК «Альтернативе» на заседании штаба по прохождению отопительного сезона посетовал, что женщины-дворники не всегда могут вручную разбивать спрессованный снег, а на механизированную уборку почерневших от грязи валов нет денег: жильцы категорически отказались платить сверх тарифа за вывоз снега. На это замглавы Бердска по городскому хозяйству Лариса Степанова посоветовала привлекать мужскую половину обитателей домов, где собственники не согласились собрать средства на услуги снегоуборочной техники.

Также Лариса Владимировна сообщила, что Евгений Шестернин остался недоволен чистотой бердских улиц: «У нас глава проводит объезды и сегодня он сделал замечание, что очень много бумаги — все это вытаивает, и никто ее не убирает». Чиновница призвала руководителей УК не дожидаться общегородского субботника и уже сейчас выводить дворников и горожан на борьбу с крупным мусором, чтобы подготовить Бердск к грядущим майским праздникам.

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Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 апреля 2017 г. [13:20]

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