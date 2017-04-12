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Подорвался на мине солдат-срочник в Забайкалье

По информации единой диспетчерской службы Карымского района, днем 11 апреля, в 13.59, поступила информация о том, что в поселке Большая Тура, в результате отклонения от маршрута, подорвался на мине военнослужащий местной войсковой части, рядовой срочной службы.

Пострадавший доставлен в хирургическое отделение ЦРБ в поселке Карымское с травматической ампутацией левой кисти, осколочным ранением брюшной полости, шоком 2-3 степени. Состояние тяжелое, сообщает портал «Альтес».

По информации издания, три года назад, в ночь на 30 апреля в Большой Туре в результате лесного пожара произошло возгорание воинского склада. Тогда погибло 10 человек, взрывы боеприпасов продолжались несколько дней. Территория длительное время подвергалась поиску и разминированию неразорвавшихся снарядов.

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Подорвался на мине солдат-срочник в Забайкалье

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 апреля 2017 г. [12:45]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 70%

12 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 37%, облачность: 66%

13 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 71%

14 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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