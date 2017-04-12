По информации единой диспетчерской службы Карымского района, днем 11 апреля, в 13.59, поступила информация о том, что в поселке Большая Тура, в результате отклонения от маршрута, подорвался на мине военнослужащий местной войсковой части, рядовой срочной службы.

Пострадавший доставлен в хирургическое отделение ЦРБ в поселке Карымское с травматической ампутацией левой кисти, осколочным ранением брюшной полости, шоком 2-3 степени. Состояние тяжелое, сообщает портал «Альтес».

По информации издания, три года назад, в ночь на 30 апреля в Большой Туре в результате лесного пожара произошло возгорание воинского склада. Тогда погибло 10 человек, взрывы боеприпасов продолжались несколько дней. Территория длительное время подвергалась поиску и разминированию неразорвавшихся снарядов.

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