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По информации единой диспетчерской службы Карымского района, днем 11 апреля, в 13.59, поступила информация о том, что в поселке Большая Тура, в результате отклонения от маршрута, подорвался на мине военнослужащий местной войсковой части, рядовой срочной службы.
Пострадавший доставлен в хирургическое отделение ЦРБ в поселке Карымское с травматической ампутацией левой кисти, осколочным ранением брюшной полости, шоком 2-3 степени. Состояние тяжелое, сообщает портал «Альтес».
По информации издания, три года назад, в ночь на 30 апреля в Большой Туре в результате лесного пожара произошло возгорание воинского склада. Тогда погибло 10 человек, взрывы боеприпасов продолжались несколько дней. Территория длительное время подвергалась поиску и разминированию неразорвавшихся снарядов.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 апреля 2017 г. [12:45]
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