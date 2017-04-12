USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Детеныши у бурой медведицы Вали появились на свет в Новосибирском зоопарке в январе. Сотрудники зоопарка знали, что медведица родила, слышали урчание малышей.
— Мы никогда не беспокоим медвежье семейство в этот период, поэтому узнаем, сколько медвежат, только когда мать начинает выпускать их из укрытия, — рассказали в зоопарке.
Обычно свои первые прогулки маленькие мишки начинают в средине марта. В этом году затянувшаяся зима привычную картину изменила, медвежата впервые вышли из берлоги в начале апреля. Их двое, они уже довольно активны, с каждым днем гуляют все больше, и скоро маме будет уже сложно загнать малышей в домик.
Родители медвежат, медведи Валя и Леха, живут в Новосибирском зоопарке с 1995 года. Они регулярно дают потомство. Вместе с медвежатами этого года у них родилось уже 20 медвежат. Леху отсаживают в отдельный вольер, он участия в воспитании потомства не принимает. А медведица Валя – одна из образцовых мам зоопарка. Большая и грозная, со своими детьми она — сама нежность.
Сейчас, когда закончились зима, а с ней и период младенчества медвежат, посетители зоопарка смогут наблюдать и снимать на фото и видео трогательные семейные сцены.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 апреля 2017 г. [12:35]
[15:00] На борьбу с терроризмом после взрыва в Санкт-Петербурге выйдут УК Бердска
[14:45] Захарова: к нам с ультиматумами ездить бесполезно
[14:35] Расценки телекомпании на трансляцию в День Победы возмутили мэра Бердска
[15:00] На борьбу с терроризмом после взрыва в Санкт-Петербурге выйдут УК Бердска
[14:45] Захарова: к нам с ультиматумами ездить бесполезно
[14:35] Расценки телекомпании на трансляцию в День Победы возмутили мэра Бердска
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 8 C°, ветер: 5.0 м.с.
Облачно, ветер: юго-западный
|
Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.
возможен дождь, ветер: юго-западный
|
Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.
возможен дождь, ветер: южный