Детеныши у бурой медведицы Вали появились на свет в Новосибирском зоопарке в январе. Сотрудники зоопарка знали, что медведица родила, слышали урчание малышей.

— Мы никогда не беспокоим медвежье семейство в этот период, поэтому узнаем, сколько медвежат, только когда мать начинает выпускать их из укрытия, — рассказали в зоопарке.

Обычно свои первые прогулки маленькие мишки начинают в средине марта. В этом году затянувшаяся зима привычную картину изменила, медвежата впервые вышли из берлоги в начале апреля. Их двое, они уже довольно активны, с каждым днем гуляют все больше, и скоро маме будет уже сложно загнать малышей в домик.

Родители медвежат, медведи Валя и Леха, живут в Новосибирском зоопарке с 1995 года. Они регулярно дают потомство. Вместе с медвежатами этого года у них родилось уже 20 медвежат. Леху отсаживают в отдельный вольер, он участия в воспитании потомства не принимает. А медведица Валя – одна из образцовых мам зоопарка. Большая и грозная, со своими детьми она — сама нежность.

Сейчас, когда закончились зима, а с ней и период младенчества медвежат, посетители зоопарка смогут наблюдать и снимать на фото и видео трогательные семейные сцены.

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