На последствия раскопок аварийных участков инженерных сетей жалуются управляющие компании Бердска. Сегодня, 12 апреля, на еженедельном собрании коммунальщиков они возмущались работой Комбината бытовых услуг. По словам руководителей УК, в разных частях города специалисты предприятия не восстанавливают облик испорченных ремонтом труб дворов.

Директор УК «Уют» Антон Борзенков возмущен горами золы, которой рабочие засыпали отремонтированные участки. Вся она в сухую погоду разнесется по округе, попадая на детские площадки. Такую картину, по словам Антона Владимировича, можно наблюдать в самом центре города: на ул. Островского у дома №73 и на ул. Герцена у дома №17.

— Аварию ликвидировали — молодцы. Завезли золу, и засыпали детскую площадку: вот от таких впуклостей, до таких выпуклостей. Это караул какой-то что творится, — высказался Борзенков. — Двор — асфальта и так не было, плюс сейчас еще все засыпано золой. Там детей будет летом за сотню, а там настоящий золоотвал. Либо благоустройство, либо земелькой хотя бы отсыпали.

Замглавы Бердска по городскому хозяйству Лариса Степанова была удивлена такой технологией борьбы с ямами. Она отметила, что перекопанные участки нужно обязательно засыпать щебенкой и потребовала представителя КБУ взять эту жалобу на контроль.

Оказалось, что у коллег Антона Борзенкова тоже есть претензии к комбинату. Так, по словам директора ГК «Вымпел» Николая Яковченко, по адресу: ул. Ленина, 39 после ремонта теплотрассы провалился грунт, но образовавшуюся брешь так и не засыпали.

УК «Лига» несколько месяцев пишет письма в КБУ с просьбой привести в порядок двор дома № 68 в Микрорайоне, но руководство предприятия не отвечает на корреспонденцию. «Подъезд к дому практически не возможен на сегодняшний день», — заключил представитель компании.

Павел Авдеев, заместитель техдиректора КБУ успокоил возмущенных жилищников. По его словам, во всех дворах, где поработали специалисты предприятия, уже в апреле начнут восстанавливать благоустройство.

— Подрядчика отыграли, ориентировочно с 20-х чисел апреля начнется ремонт и восстановление колодцев. С момента, как запустится асфальтобетонный завод, начнется благоустройство в том же порядке, как эти раскопки производились, — заверил Павел Николаевич.

Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», устранять последствия аварийного ремонта водопровода нужно и у дома № 48А возле ДК «Родина». Осенью прошлого года там вскрыли асфальт на парковке и снесли часть забора, ограждающего придомовую территорию.

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