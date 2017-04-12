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«Караулом» называют заваленные золой ямы после ремонта труб во дворах Бердска

На последствия раскопок аварийных участков инженерных сетей жалуются управляющие компании Бердска. Сегодня, 12 апреля, на еженедельном собрании коммунальщиков они возмущались работой Комбината бытовых услуг. По словам руководителей УК, в разных частях города специалисты предприятия не восстанавливают облик испорченных ремонтом труб дворов.

Директор УК «Уют» Антон Борзенков возмущен горами золы, которой рабочие засыпали отремонтированные участки. Вся она в сухую погоду разнесется по округе, попадая на детские площадки. Такую картину, по словам Антона Владимировича, можно наблюдать в самом центре города: на ул. Островского у дома №73 и на ул. Герцена у дома №17.

— Аварию ликвидировали — молодцы. Завезли золу, и засыпали детскую площадку: вот от таких впуклостей, до таких выпуклостей. Это караул какой-то что творится, — высказался Борзенков. — Двор — асфальта и так не было, плюс сейчас еще все засыпано золой. Там детей будет летом за сотню, а там настоящий золоотвал. Либо благоустройство, либо земелькой хотя бы отсыпали.

Замглавы Бердска по городскому хозяйству Лариса Степанова была удивлена такой технологией борьбы с ямами. Она отметила, что перекопанные участки нужно обязательно засыпать щебенкой и потребовала представителя КБУ взять эту жалобу на контроль.

Оказалось, что у коллег Антона Борзенкова тоже есть претензии к комбинату. Так, по словам директора ГК «Вымпел» Николая Яковченко, по адресу: ул. Ленина, 39 после ремонта теплотрассы провалился грунт, но образовавшуюся брешь так и не засыпали.

УК «Лига» несколько месяцев пишет письма в КБУ с просьбой привести в порядок двор дома № 68 в Микрорайоне, но руководство предприятия не отвечает на корреспонденцию. «Подъезд к дому практически не возможен на сегодняшний день», — заключил представитель компании.

Павел Авдеев, заместитель техдиректора КБУ успокоил возмущенных жилищников. По его словам, во всех дворах, где поработали специалисты предприятия, уже в апреле начнут восстанавливать благоустройство.

— Подрядчика отыграли, ориентировочно с 20-х чисел апреля начнется ремонт и восстановление колодцев. С момента, как запустится асфальтобетонный завод, начнется благоустройство в том же порядке, как эти раскопки производились, — заверил Павел Николаевич.

Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», устранять последствия аварийного ремонта водопровода нужно и у дома № 48А возле ДК «Родина». Осенью прошлого года там вскрыли асфальт на парковке и снесли часть забора, ограждающего придомовую территорию.

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«Караулом» называют заваленные золой ямы после ремонта труб во дворах Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 апреля 2017 г. [12:20]

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