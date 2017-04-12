Минюст доработал законопроект, который обязывает сборщиков страховых взносов сообщать в следственные органы о не погасивших крупные недоимки работодателях, индивидуальных предпринимателях и гражданах. В понедельник, 10 апреля, документ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, следует из материалов комиссии, с которыми ознакомился РБК. Факт одобрения этого проекта комиссией подтвердил и участник заседания.

Доработанный Минюстом законопроект — спутник правительственных поправок в Уголовный кодекс. Эти поправки возвращают отмененную ранее уголовную ответственность за неуплату страховых взносов. Этот пакет законопроектов был внесен правительством в Госдуму в декабре 2015 года, в начале 2016 года принят в первом чтении и с тех пор готовится ко второму. Решающее, второе чтение всего пакета планируется в нынешнюю весеннюю сессию работы Думы — до конца июля, говорится в материалах правкомиссии со ссылкой на информацию ответственных комитетов парламента (по законодательству и по труду).

До семи лет тюрьмы

Основной законопроект из данного пакета предлагает наказывать работодателей, граждан и ИП за сокрытие имущества, за счет которого должны уплачиваться страховые взносы, а также за уклонение от уплаты взносов в крупном и особо крупном размерах. Неплательщикам будут грозить крупные штрафы — от 200 тыс. до 2 млн руб. за сокрытие денег и имущества, за счет которых должны уплачиваться страховые взносы, и до 300 тыс. руб. для физических лиц (до 500 тыс. руб. для представителей организаций-неплательщиков) — за уклонение от уплаты страховых взносов.

Кроме того, для граждан и представителей компаний-неплательщиков предусмотрены принудительные работы (до пяти лет за сокрытие имущества от сборщиков взносов, до одного года для неплательщиков-физлиц и до четырех лет для представителей компаний-неплательщиков). Максимальный срок лишения свободы — семь лет — предложен правительством за сокрытие от сборщиков страховых взносов имущества в особо крупном размере.

Государство борется с «уклонистами», заполняя пробелы в законах, а поправки Минюста приравнивают взносы к налогам для целей наказания, отмечает руководитель уголовной практики BMS Law Firm Тимур Хутов. «Ни для кого не секрет, что в условиях неблагоприятного внешнеполитического климата и определенных внутриполитических проблем государство идет по пути максимального наполнения бюджета. Практически всегда источниками пополнения выступают граждане либо предприниматели», — говорит Хутов. Законопроект формирует новый состав преступления, добавляет старший юрист компании «ЮрПартнеръ» Денис Ковалев, и изменения выглядят закономерно, так как налоги и страховые взносы схожи по своей природе.

Необходимость ввести санкции и ответственность для неплательщиков назрела давно, говорит руководитель правового департамента HEADS Consulting Диана Маклозян. По ее словам, администрирование страховых взносов происходит из рук вон плохо, их недостаточная собираемость ложится тяжелым бременем на бюджет. «Отсутствие четкого жесткого механизма взыскания взносов создало определенное настроение среди бизнеса, что можно себе позволить придержать оплату данных отчислений», — замечает Хутов.

Потери от серого рынка труда

Государство взяло курс на ужесточение налогового администрирования, а также хочет бороться с теневой занятостью, из-за которой внебюджетные социальные фонды недобирают сотни миллиардов рублей. В России велик серый рынок труда: по данным Росстата, в 2016 году почти 15,4 млн человек работали в неформальном секторе (21% от общего количества занятых). С трудовых доходов всех этих людей не платятся взносы на обязательное пенсионное и социальное страхование (или платятся не в полном объеме, так как часть людей параллельно с неформальной занятостью трудоустроены на официальной работе). С учетом «конвертных» схем, когда работники получают часть зарплаты «мимо кассы», российский теневой рынок труда может достигать 30 млн человек, оценивал в прошлом году Центр социально-политического мониторинга РАНХиГС.

Недопоступление страховых взносов по одной только пенсионной системе проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов оценивал в 1,5 трлн руб. (по данным за 2013 год), ранее писал РБК. Эта оценка за прошедшие годы однозначно увеличилась в номинальном выражении, говорит он. Оплата труда в России в 2016 году составила 40,2 трлн руб. (в этот показатель входят и неформальные заработки), следует из данных Росстата о структуре ВВП по источникам доходов. По данным Сафонова, на скрытый фонд оплаты труда приходится примерно 30% от общего показателя — это около 12 трлн руб. за прошлый год. Применяя к скрытым зарплатам эффективную ставку в 18,5% (она, по словам Сафонова, учитывает и льготные тарифы страховых взносов в различных отраслях, и регрессию платежей при превышении дохода предельной базы), можно оценить, насколько больше могли бы быть сборы в Пенсионный фонд в 2016 году, если бы серый рынок внезапно стал белым, — 2,2 трлн руб.

Потенциально репрессивный инструмент

Уголовная ответственность будет наступать лишь в случае неуплаты взносов в крупном и особо крупном размерах, следует из текста законопроекта. Для обвинения физического лица в уклонении от уплаты взносов крупной будет считаться неуплата в течение трех лет 600 тыс. руб., если это больше 10% от подлежащей уплате суммы взносов, либо неуплата 1,8 млн руб. и более. Для компаний крупным размером предложено считать неуплату в течение трех лет более 2 млн руб., если в совокупности это превышает 10% от подлежащей уплате суммы взносов, либо неуплату взносов на сумму больше 6 млн руб.

Особо крупным размером для граждан будет считаться неуплата 3 млн руб. за три года, если это больше 20% от подлежащей уплате суммы страховых взносов за этот период, либо неуплата более 9 млн руб. Для компаний особо крупным размером будет признаваться недоплата в течение трех лет 10 млн руб., если эта сумма превысит 20% от суммы взносов, которые она должна была заплатить, либо неуплата более 30 млн руб.

Получить освобождение от уголовной ответственности смогут граждане и компании, которые совершили такие нарушения впервые и полностью выплатили взносы, пени и штрафы, следует из законопроекта.

Наказание, которое предлагает Минюст, кажется чрезмерным, отмечает Хутов. «Санкция в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет автоматически превращает деяние в тяжкое преступление. Полагаю, что ситуация с неуплаченными взносами не столь критична, как с неуплаченными налогами, хотя бы в силу разницы сумм, поэтому считаю подобное наказание чрезмерным», — говорит он. Если поправки не станут инструментом исключительно репрессий, ситуация со взносами действительно может поменяться в лучшую сторону, говорит адвокат BGP Litigation Георгий Баганов. Но если изменения сместятся в сторону подхода «возбудим дело, а там посмотрим», это может дать дополнительный инструмент коррупционного давления на бизнес, предупреждает он.

В связке с полицией

Согласно доработанному Минюстом законопроекту-спутнику, после введения уголовной ответственности за неуплату страховых взносов федеральный Фонд социального страхования (ФСС) будет сопровождать требования об уплате недоимки по страховым взносам предупреждением о том, что материалы о неплательщиках будут переданы в следственные органы для возбуждения уголовных дел. Сведения о неплательщиках будут передаваться в следственные органы через два месяца после отсутствия реакции на предупреждение ФСС, следует из доработанного законопроекта. Полиция и следственные органы также будут обязаны сообщать ФСС о выявленных ими неплательщиках взносов, сказано в доработанном Минюстом законопроекте. Министерство также предлагает узаконить участие полиции в выездных проверках плательщиков страховых взносов. Сейчас полицию могут приглашать лишь налоговики для участия в налоговых проверках.

ФСС — единственный внебюджетный госфонд, который до сих пор продолжает собирать часть страховых взносов, тогда как за сбор большей части взносов (на пенсионное, медицинское и частично на социальное страхование) с 1 января 2017 года отвечает Федеральная налоговая служба (ФНС). В доработанном Минюстом законопроекте упоминания о ФНС нет, однако в действующем Налоговом кодексе для налоговиков уже предусмотрен похожий механизм взыскания недоимки по страховым взносам (он аналогичен механизму взыскания недоимки по налогам и описан в главе 10 Налогового кодекса).

Пресс-служба Минюста переадресовала в правительство вопрос о необходимости дополнительных уточнений механизма взыскания недоимки по страховым взносам для налоговой службы. Аппарат правительства не ответил на запрос РБК на момент публикации.

Уголовная ответственность за неуплату страховых взносов традиционно была предусмотрена законодательством, а необходимость специально оговаривать это в законе отпала после введения в 2001 году Единого социального налога (ЕСН), сказано в пояснительной записке к основному законопроекту. Но после отмены ЕСН в 2010 году и возвращения к сбору страховых взносов упоминание о возможности привлечения неплательщиков к уголовной ответственности в закон возвращено не было — в законах о сборах взносов предусмотрена лишь административная ответственность за неуплату.

В 2012–2014 годах 8028 уклонившихся от уплаты взносов в ПФР компаний недоплатили взносы на 27,8 млрд руб. (в крупном размере) и 68,8 млрд руб. (в особо крупном), сказано в пояснительной записке к основному законопроекту. Индивидуальных предпринимателей — уклонистов за тот же период было выявлено 150, общая сумма недоплаченных ими взносов оценена в 151,4 млн руб. (в крупном размере) и 43 млн руб. (в особо крупном). ФНС администрирует только текущие начисления, говорит управляющий партнер «Лемчик, Крупский и партнеры» Андрей Крупский. Те долги, которые накоплены за прошлые периоды, пока вне зоны их внимания, и пока не понятно, будут ли работать новые жесткие механизмы по прошлым задолженностям с точки зрения практики, размышляет он.

Новости smi2.ru