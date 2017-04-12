USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Сегодня, 12 апреля, Бердский городской суд решает, продлевать ли арест бывшему депутату горсовета Алексею Осину. Он, напомним, заключен под стражу в линевское СИЗО-3 в связи с обвинениями в злоупотреблениями полномочиями, присвоении или растрате.
В начале апреля, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Осин уже объявлял голодовку в знак протеста: он требует передать расследование его дела из бердского отдела СКР другим следователям, считая, что в Бердске к нему относятся предвзято. Но сотрудники следственного изолятора тогда уговорили экс-депутата прекратить голодовку, которая негативным образом сказывается на его здоровье.
В СИЗО ждут возвращения Алексея Осина из Бердска: после решения суда он решит — голодать или отказаться от такой формы протеста.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 апреля 2017 г. [11:10]
[15:00] На борьбу с терроризмом после взрыва в Санкт-Петербурге выйдут УК Бердска
[14:45] Захарова: к нам с ультиматумами ездить бесполезно
[14:35] Расценки телекомпании на трансляцию в День Победы возмутили мэра Бердска
[15:00] На борьбу с терроризмом после взрыва в Санкт-Петербурге выйдут УК Бердска
[14:45] Захарова: к нам с ультиматумами ездить бесполезно
[14:35] Расценки телекомпании на трансляцию в День Победы возмутили мэра Бердска
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 8 C°, ветер: 5.0 м.с.
Облачно, ветер: юго-западный
|
Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.
возможен дождь, ветер: юго-западный
|
Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.
возможен дождь, ветер: южный