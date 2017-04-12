Сегодня, 12 апреля, Бердский городской суд решает, продлевать ли арест бывшему депутату горсовета Алексею Осину. Он, напомним, заключен под стражу в линевское СИЗО-3 в связи с обвинениями в злоупотреблениями полномочиями, присвоении или растрате.

В начале апреля, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Осин уже объявлял голодовку в знак протеста: он требует передать расследование его дела из бердского отдела СКР другим следователям, считая, что в Бердске к нему относятся предвзято. Но сотрудники следственного изолятора тогда уговорили экс-депутата прекратить голодовку, которая негативным образом сказывается на его здоровье.

В СИЗО ждут возвращения Алексея Осина из Бердска: после решения суда он решит — голодать или отказаться от такой формы протеста.

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