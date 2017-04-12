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Голодовка в СИЗО экс-депутата из Бердска зависит от продления ареста

Сегодня, 12 апреля, Бердский городской суд решает, продлевать ли арест бывшему депутату горсовета Алексею Осину. Он, напомним, заключен под стражу в линевское СИЗО-3 в связи с обвинениями в злоупотреблениями полномочиями, присвоении или растрате.

В начале апреля, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Осин уже объявлял голодовку в знак протеста: он требует передать расследование его дела из бердского отдела СКР другим следователям, считая, что в Бердске к нему относятся предвзято. Но сотрудники следственного изолятора тогда уговорили экс-депутата прекратить голодовку, которая негативным образом сказывается на его здоровье.

В СИЗО ждут возвращения Алексея Осина из Бердска: после решения суда он решит — голодать или отказаться от такой формы протеста.

Новости smi2.ru

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Голодовка в СИЗО экс-депутата из Бердска зависит от продления ареста

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 апреля 2017 г. [11:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 70%

12 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 37%, облачность: 66%

13 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 71%

14 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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