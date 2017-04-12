USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Первые взрывы льда, направленные на свободное прохождение паводковых вод, провели спасатели во вторник, 11 апреля, в Мошковском районе Новосибирской области.
С целью разрыхления речного льда и принудительного пуска ледохода спасатели аварийно-спасательной службы Новосибирской области совместно со специалистами ООО «Кузбасспецвзрыв» провели взрывные работы на реке Иня восточнее н.п. Мотково, рядом с садовым некоммерческим товариществом «Рябинка».
Лёд взорван на участке реки длиной около 300 метров. На проведение взрывных работ израсходовано 100 кг взрывчатки. Площадь взорванного льда составила 1500 кв. метров, сообщили в региональном управлении МЧС.
— Подрывы проводятся с расчетом разрушения ледового покрова и ослабления нагрузки на мостовые конструкции. Разрушенный лед способствует дальнейшему продвижению ледохода. Это должно ускорить прохождение паводка, предупредить возникновение заторов, снизить уровень воды в реке и тем самым избежать подтопления, — прокомментировал проведенные работы начальник управления гражданской защиты главка МЧС России по Новосибирской области Василий Тропин.
Всего в этом году в Новосибирской области проведение превентивных взрывов льда запланировано на пяти участках рек. С заявками на их проведение в Главное управление МЧС России по Новосибирской области обратились главы муниципальных районов, населенные пункты которых по прогнозу попадают в возможную зону подтопления.
Ежегодно заторы льда на реках Иня, Бердь, Бакса и Карасук подвергают риску подтопления жилые дома и хозяйственные строения в населенных пунктах области. Именно на этих участках, в ближайшие дни, будут проводиться превентивные подрывы льда.
Уже сегодня спасатели и взрывотехники из Мошковского района направятся в Краснозерский и Кочковский районы Новосибирской области, где проведут взрывные работы на реке Карасук.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 апреля 2017 г. [11:05]
[15:00] На борьбу с терроризмом после взрыва в Санкт-Петербурге выйдут УК Бердска
[14:45] Захарова: к нам с ультиматумами ездить бесполезно
[14:35] Расценки телекомпании на трансляцию в День Победы возмутили мэра Бердска
[15:00] На борьбу с терроризмом после взрыва в Санкт-Петербурге выйдут УК Бердска
[14:45] Захарова: к нам с ультиматумами ездить бесполезно
[14:35] Расценки телекомпании на трансляцию в День Победы возмутили мэра Бердска
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 8 C°, ветер: 5.0 м.с.
Облачно, ветер: юго-западный
|
Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.
возможен дождь, ветер: юго-западный
|
Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.
возможен дождь, ветер: южный