Первые взрывы льда, направленные на свободное прохождение паводковых вод, провели спасатели во вторник, 11 апреля, в Мошковском районе Новосибирской области.

С целью разрыхления речного льда и принудительного пуска ледохода спасатели аварийно-спасательной службы Новосибирской области совместно со специалистами ООО «Кузбасспецвзрыв» провели взрывные работы на реке Иня восточнее н.п. Мотково, рядом с садовым некоммерческим товариществом «Рябинка».

Лёд взорван на участке реки длиной около 300 метров. На проведение взрывных работ израсходовано 100 кг взрывчатки. Площадь взорванного льда составила 1500 кв. метров, сообщили в региональном управлении МЧС.

— Подрывы проводятся с расчетом разрушения ледового покрова и ослабления нагрузки на мостовые конструкции. Разрушенный лед способствует дальнейшему продвижению ледохода. Это должно ускорить прохождение паводка, предупредить возникновение заторов, снизить уровень воды в реке и тем самым избежать подтопления, — прокомментировал проведенные работы начальник управления гражданской защиты главка МЧС России по Новосибирской области Василий Тропин.

Всего в этом году в Новосибирской области проведение превентивных взрывов льда запланировано на пяти участках рек. С заявками на их проведение в Главное управление МЧС России по Новосибирской области обратились главы муниципальных районов, населенные пункты которых по прогнозу попадают в возможную зону подтопления.

Ежегодно заторы льда на реках Иня, Бердь, Бакса и Карасук подвергают риску подтопления жилые дома и хозяйственные строения в населенных пунктах области. Именно на этих участках, в ближайшие дни, будут проводиться превентивные подрывы льда.

Уже сегодня спасатели и взрывотехники из Мошковского района направятся в Краснозерский и Кочковский районы Новосибирской области, где проведут взрывные работы на реке Карасук.

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