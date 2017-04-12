«Посмотрите сюда! Я получил возможность сделать такое имение!» – эти слова совладелец холдинга USM Алишер Усманов повторял не раз, показывая корреспонденту «Ведомостей» огромную усадьбу в подмосковном Успенском. На участке площадью более 20 га есть и лесистый холм, и молодой парк с лужайками, и благоустроенная набережная. На холме расположились дома, а в парке – личный офис Усманова и впечатляющий спа-комплекс в восточном стиле, а также гаражи и дом для обслуживающего персонала. Поводом для экскурсии стало решение миллиардера ответить на обвинения оппозиционера Алексея Навального.

В марте Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в расследовании об активах, якобы имеющих отношение к премьеру Дмитрию Медведеву, назвал взяткой безвозмездную передачу Усмановым в 2010 г. участка площадью более 4 га около пос. Знаменское на Рублевке вместе с домом почти в 3000 кв. м оценочной стоимостью 5 млрд руб. некоммерческому фонду «Соцгоспроект», «который организован и управляется Медведевым».

Председатель набсовета фонда – однокурсник Медведева Илья Елисеев, гендиректор – еще один однокурсник Алексей Четвертков, а предпринимательская деятельность Усманова существенно связана с гос­контрактами и различными актами, принятыми премьером, обосновывал ФБК свои обвинения.

Усманов опровергает заявления Навального и обещает подать на него в суд. Бизнесмен рассказал, что передал землю и дом «Соцгоспроекту» в ходе сделки, позволившей ему расширить свое имение в Успенском (подробнее см. интервью на стр. 08). Елисеев, которого Усманов прекрасно знал по работе в Газпромбанке, рассказал, что «Соцгоспроект» хочет строить на границе с участком бизнесмена пять больших особняков.

«Я же давно искал возможность расширить свой участок, где живу уже больше 20 лет, поэтому и предложил обменять их участок – 12 га – на участок моей сестры в отдалении от меня и с готовым домом Фонд уступил мне огромный участок по номинальной цене, а я передал в «Соцгоспроект» участок и дом сестры и достроил его, как и обещал. 12 га на Рублевке на берегу Москвы-реки стоят примерно $50 млн. Переданный мною участок в 4 га стоит около $15–20 млн, и дом – еще $30 млн. Так что баланс примерно 50 на 50 Что это – взятка? Никакая не взятка!» – объяснял Усманов.

По данным СПАРК, акционеры «Группы ист инвест» – офшор Avance Invest Limited (Британские Виргинские острова, 39,35%) и экс-владелец Федерального депозитного банка (лицензия отозвана в 2015 г.) Илья Гаврилов (13,95%). На сайте АО перечислены четыре выполненных проекта по реконструкции московских исторических особняков и три текущих проекта.

В девелоперский проект Елисееву с партнерами надо было бы вкладывать много средств, а по обмену они получили хороший готовый дом, так что сделка выгодна обеим сторонам, считает бизнесмен. Опрошенные «Ведомостями» риэлторы считают эту оценку «приблизительно верной»: в долгосрочной перспективе на застройке 12 га можно было хорошо заработать, но для этого нужно было на несколько лет заморозить в стройке несколько десятков миллионов долларов, а с учетом кризиса это было далеко не всем под силу, говорит топ-менеджер одного из агентств элитной недвижимости. Елисеев подтвердил «Ведомостям» информацию о сделке с Усмановым.

«Если бы Навальный спросил у официальных лиц, представляющих интересы моих компаний, получил бы внятный ответ и ничего не нужно было бы выдумывать», – говорит Усманов. «Телефона Усманова у нас не было, а писать запрос в его структуры, раскрывать карты мы не могли», – поясняет руководитель отдела расследований ФБК Георгий Албуров. Сразу после выхода расследования СМИ обратились за комментариями к представителям Усманова, но те ничего по существу не ответили, напоминает он.

По данным Росреестра, среди прежних хозяев участков, вошедших в усадьбу Усманова, структур Елисеева не видно. Первый участок в Успенском (9,25 га на холме с дачей) Усманов приобрел еще в 2001 г. у ЗАО «Русконтиненталь». В 2010 г. он купил три участка на берегу Москвы-реки (10,85 га) у АО «Группа ист инвест» (см. врез). Связаться с ней «Ведомостям» не удалось: указанные на ее сайте телефоны не работали, а последние новости о проектах группы датированы 2014 г. У «Соцгоспроекта» с «Группой ист инвест» была договоренность о совместном освоении участка в Успенском, на котором планировалось построить небольшой коттеджный поселок на продажу, группа должна была предоставить участок, фонд – финансирование, передал Елисеев. Партнеры планировали другие девелоперские проекты, но из-за кризиса они не состоялись, добавил он.

Цели налоговой оптимизации в такой сделке вряд ли ставились: налогов можно было избежать и по договору мены, считает юрист фирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов. Возможно, фонд не мог по уставу делать коммерческую сделку или меняться активами, рассуждает он. Каких-либо проблем с законом юрист не видит. Сложные сделки по обмену большими активами редко полностью «кладутся на бумагу», потому что по российскому законодательству их очень сложно оформить, объясняет Константинов.

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