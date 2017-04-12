Потребители начали жаловаться на сужение ассортимента в продовольственных магазинах и рост цен на полке. Обращения граждан в организации по защите прав потребителей зарегистрированы в 34 регионах. Проблемы могут коснуться в первую очередь поставок мяса, овощей и фруктов, бакалеи и гигиенических средств. В Росавтодоре призвали «не преувеличивать» влияние акций протеста дальнобойщиков против системы «Платон» на поставки товаров, передает Ъ.

11 апреля общество защиты прав потребителей (ОЗПП) «Общественный контроль» обратилось к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой не допустить «надвигающийся кризис снабжения продуктами и товарами первой необходимости». Текст обращения опубликован на сайте организации. В нем указывается, что примерно за месяц специалисты ОЗПП зарегистрировали 116 обращений из 34 регионов, в которых граждане указывают на факты заметного снижения ассортимента продуктов питания в розничных магазинах и сообщают о росте цен на отдельные позиции. «Причем проявляется тенденция постоянного роста количества подобных обращений»,— подчеркивается в письме общества.

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Сложившуюся ситуацию специалисты ОЗПП объясняют продолжающейся третью неделю всероссийской стачкой водителей большегрузных автомобилей. «Поскольку масштабы стачки, спровоцированной введением системы “Платон”, растут, а реальных шагов, связанных с урегулированием ситуации, не предпринимается, на потребительском рынке в регионах, наиболее зависимых от внешних поставок продуктов питания, может сложиться критическая ситуация, связанная с ростом цен и обеспечением населения необходим ассортиментом»,— прогнозируют в «Общественном контроле».

В обращении ОЗПП говорится, что возможны перебои с поставками широкого перечня товаров: свинины, говядины, овощей, муки, сахара, яиц, некоторых видов круп, фруктов, гигиенических и моющих средств. Наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация в республиках Дагестан, Коми и Бурятия, а также Иркутской, Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Самарской областях, Пермском, Красноярском, Хабаровской краях и Санкт-Петербурге.

Обращение (дословно)

«Председателю Правительства РФ г-ну Медведеву Д.А.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич, считаем своим долгом проинформировать Вас о ситуации со снабжением населения продуктами питания и товарами первой необходимости, сложившейся в настоящее время, а также серьезной обеспокоенностью ее, выраженную в тех откликах, которые Общество зашиты прав потребителей (ОЗПП) получает из разных регионов России. Всего за период середины марта до настоящего дня нами зарегистрировано 116 заявлений из 34 регионов Российской Федерации, в которых граждане сообщают как конкретные факты заметного снижения ассортимента продуктов питания в предприятиях розничной торговли, так и отмечают существенный рост цен на отдельные позиции. Причем проявляется тенденция постоянного роста количества подобных обращений.

Наши специалисты, разбираясь с поступившими сигналами и проведя мониторинг ситуации на основе данных полученных в ответ на запросы и из открытых источников, убедились в достоверности приводимых фактов. Действительно, по нашим сведениям, в случае непринятия энергичных мер по устранению кризиса со снабжением, в самое ближайшее время может возникнуть дефицит отдельных групп продуктов питания и товаров первой необходимости.

Наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация в следующих регионах: республика Дагестан, Иркутская область, республика Карелия, Мурманская область, Архангельская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Пермский край, Свердловская область, Тюменская область, Красноярский край, республика Бурятия, Новосибирская область, республика Коми, Самарская область, Хабаровский край.

Возможны перебои с поставками следующих групп товаров: мясо свинина, говядина, овощи, включая помидоры, морковь, свекла, капуста, лук, картофель, мука, сахар, яйца, крупа гречневая, пшено, рис, фрукты, включая яблоки, апельсины, бананы, гигиенические и моющие средства.

Сложившееся положение во многом обусловлено продолжающейся третью неделю всероссийской стачкой водителей большегрузных автомобилей, в которую вовлечено значительное количество перевозчиков. Поскольку масштабы стачки, спровоцированной введением системы «Платон» растут, а реальных шагов, связанных с урегулированием ситуации, не предпринимается, на потребительском рынке в регионах наиболее зависимых от внешних поставок продуктов питания может сложиться критическая ситуация, связанная с ростом цен и обеспечением населения необходим ассортиментом.

Согласно ст. 23 Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации Правительство Российской Федерации организует мониторинг состояния продовольственной безопасности и контроль за реализацией мер по ее обеспечению и осуществляет в установленном порядке меры в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. Таким образом обеспечение продовольственной безопасности относится к сфере компетенции Правительства РФ.

В связи с чем Общество защиты прав потребителей просит Вас, Дмитрий Анатольевич, рассмотреть вопрос о создании при Правительстве РФ кризисного центра для координации действий органов государственной власти федерального и регионального уровня по недопущению надвигающего кризиса снабжения продуктами и товарами первой необходимости, а также с целью заблаговременного предупреждения населения о негативных последствиях сделать достоянием общественности информацию о реальном положении дел и о мерах, направленным на разрешение возникшей ситуации.

Председатель МОО Общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Аншаков М.Г.»

Первые следствия забастовки дальнобойщиков уже проявились, например, в Дагестане: мелкие пекарни прекратили печь хлеб, исчерпав запасы муки. По прогнозам руководителей акции, в скором времени покупатели действительно столкнутся с дефицитом скоропортящихся товаров и скачком цен.

В Федеральном дорожном агентстве (Росавтодоре) призвали «не преувеличивать реальное влияние» акций дальнобойщиков в регионах на рынок грузоперевозок и ритейла. «Участие в акциях принимает менее сотой доли процента всех участников рынка грузоперевозок,— заявили в Росавтодоре.— Сейчас количество простаивающих автомобилей недовольных перевозчиков менее 200 машин по всей стране». При этом, по данным ведомства, ежедневно в «Платоне» регистрируется до 400 новых большегрузов, всего в системе уже работает более 810 тыс. грузовых автомобилей.

В конце марта водители большегрузного транспорта провели акции по всей стране с требованием отменить систему «Платон» (в рамках нее взимается плата за проезд по федеральным дорогам), транспортный налог, а также пересмотра всей системы грузоперевозок в России. С 15 апреля тариф за проезд фур по федеральным трассам должен был увеличиться в два раза — с 1,53 до 3,06 руб. за 1 км. После встречи Дмитрия Медведева с автоперевозчиками накануне всероссийской забастовки тариф был повышен лишь на четверть. Но активистов такая мера не убедила прекратить протесты.

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