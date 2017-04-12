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Ремонт дорог публично обсудит с жителями власть Бердска

В администрации Бердска 13 апреля пройдет общественное обсуждение программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города. В нем могут поучаствовать все заинтересованные жители Бердска.

Напомним, в рамках государственного приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» Бердск потратит за несколько лет почти 1 млрд рублей на ремонт проезжих частей. В 2017 году планируют устранить четыре аварийных участка на улице Красная Сибирь и полностью отремонтировать улицу Маяковского. Всего на эти цели уйдет порядка 53 млн рублей.

Большие планы у дорожников и на 2018 год. Разработан план мероприятий почти на 100 млн рублей.

Власть хочет услышать от жителей предложения и замечания по проекту и, возможно, внести в него коррективы.

Обсуждение пройдет 13 апреля в 17.00 в актовом зале администрации Бердска по адресу ул. Горького, 9.

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Ремонт дорог публично обсудит с жителями власть Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 апреля 2017 г. [10:20]

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Курьер.Среда.Бердск

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13 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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