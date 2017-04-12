Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

3,5 млрд рублей стоит снес хрущевок в Москве

Программа реновации жилищного фонда в Москве по самым оптимистичным оценкам обойдется в 3,5 трлн рублей. Об этом заявил во вторник, 11 апреля, депутат Госдумы, соавтор законопроекта о сносе пятиэтажек в столицеНиколай Гончар на заседании комитета Мосгордумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Депутат выразил уверенность, что программа реновации столичных пятиэтажек привлечет внимание инвесторов, передают «Известия».

Из бюджета Москвы, доходная часть которого на данный момент составляет около 1,7 трлн рублей, деньги на снос будут выделяться на старте программы. А затем уже реновацию будут проводить за счет инвесторов.

«Мы анализируем ситуацию, инвесторы пойдут», — заявил депутат. Ранее московские власти утвердили график сноса ветхих пятиэтажек на 2017 год. Но на всю Россию, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», опыт вряд ли распространят.

Новости smi2.ru

  • Снести старые пятиэтажки хотят депутаты Москвы (9)
  • Снести хрущевки хотят по всей стране (10)
  • Идею сноса хрущевок по всей России не поддерживает Минстрой (4)
  • Вместе с пятиэтажками снесут панельные девятиэтажки в Москве (8)
  • Суд разрешил снести бар-магазин «Малина» в Микрорайоне Бердска (7)
3,5 млрд рублей стоит снес хрущевок в Москве

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 апреля 2017 г. [10:10]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[15:00] На борьбу с терроризмом после взрыва в Санкт-Петербурге выйдут УК Бердска

[14:45] Захарова: к нам с ультиматумами ездить бесполезно

[14:35] Расценки телекомпании на трансляцию в День Победы возмутили мэра Бердска

Все новости

[15:00] На борьбу с терроризмом после взрыва в Санкт-Петербурге выйдут УК Бердска

[14:45] Захарова: к нам с ультиматумами ездить бесполезно

[14:35] Расценки телекомпании на трансляцию в День Победы возмутили мэра Бердска


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 70%

12 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 37%, облачность: 66%

13 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 71%

14 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: