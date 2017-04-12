Программа реновации жилищного фонда в Москве по самым оптимистичным оценкам обойдется в 3,5 трлн рублей. Об этом заявил во вторник, 11 апреля, депутат Госдумы, соавтор законопроекта о сносе пятиэтажек в столицеНиколай Гончар на заседании комитета Мосгордумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Депутат выразил уверенность, что программа реновации столичных пятиэтажек привлечет внимание инвесторов, передают «Известия».

Из бюджета Москвы, доходная часть которого на данный момент составляет около 1,7 трлн рублей, деньги на снос будут выделяться на старте программы. А затем уже реновацию будут проводить за счет инвесторов.

«Мы анализируем ситуацию, инвесторы пойдут», — заявил депутат. Ранее московские власти утвердили график сноса ветхих пятиэтажек на 2017 год. Но на всю Россию, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», опыт вряд ли распространят.

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