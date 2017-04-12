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Центральная часть Бердска заметно преобразились вчерая, 11 апреля. С раннего утра на главной улице города работала бригада специалистов Центра муниципальных услуг. Трактор со специальным ножом счищал грунтовые наносы: спрессованную грязь и пыль, забившуюся между асфальтовым покрытием и бетонными поребриками. Параллельно с техникой шла и ручная уборка. Коммунальщики сгребали прошлогоднюю листву и сор, оставшийся после таяния сугробов, грузят его в самосвалы. После обеда такая же процедура ждала и улицу Первомайскую.
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора ЦМУ Максим Совбанов, все работы ведутся в плановом режиме. У предприятия много задач: навести чистоту после зимы, спасти проблемные территории от паводка и залатать ямы на дорогах.
— Наша задача — привести город в порядок. Паводок еще не закончился: люди тонут, поэтому техника откачивает воду. Когда тепло установится, дороги будем мыть, — пояснил Максим Флюрович. — У нас техники не так много, чтобы ее по всему Бердску расставить, но потихоньку пытаемся всю грязь убрать.
Кроме того дорожники и управляющие компании вовсю ворошат снег, чтобы спресованные снеговые завалы быстрее растаяли. На улице Ленина на прошлой неделе это делала техника ЦМУ, во дворах к такому методу прибегают сотрудники домоуправлений.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 апреля 2017 г. [09:45]
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