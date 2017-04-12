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Зимнюю грязь счищают коммунальщики с главных улиц Бердска

Центральная часть Бердска заметно преобразились вчерая, 11 апреля. С раннего утра на главной улице города работала бригада специалистов Центра муниципальных услуг. Трактор со специальным ножом счищал грунтовые наносы: спрессованную грязь и пыль, забившуюся между асфальтовым покрытием и бетонными поребриками. Параллельно с техникой шла и ручная уборка. Коммунальщики сгребали прошлогоднюю листву и сор, оставшийся после таяния сугробов, грузят его в самосвалы. После обеда такая же процедура ждала и улицу Первомайскую.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора ЦМУ Максим Совбанов, все работы ведутся в плановом режиме. У предприятия много задач: навести чистоту после зимы, спасти проблемные территории от паводка и залатать ямы на дорогах.

— Наша задача — привести город в порядок. Паводок еще не закончился: люди тонут, поэтому техника откачивает воду. Когда тепло установится, дороги будем мыть, — пояснил Максим Флюрович. — У нас техники не так много, чтобы ее по всему Бердску расставить, но потихоньку пытаемся всю грязь убрать.

Кроме того дорожники и управляющие компании вовсю ворошат снег, чтобы спресованные снеговые завалы быстрее растаяли. На улице Ленина на прошлой неделе это делала техника ЦМУ, во дворах к такому методу прибегают сотрудники домоуправлений.

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Зимнюю грязь счищают коммунальщики с главных улиц Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 апреля 2017 г. [09:45]

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Курьер.Среда.Бердск

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12 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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Погода в Бердске

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