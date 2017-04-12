У России есть информация, что атаки с применением химоружия, наподобие произошедшей в Идлибе, могут готовиться и в других районах Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин, передает «Интерфакс».

«У нас есть информация от различных источников, что подобные провокации, а по-другому я это назвать не могу, готовятся и в других регионах Сирии, в том числе в южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить опять какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой.

Президент РФ также заявил, что ситуация с химатакой в Сирии напоминает события 2003 года, когда США демонстрировали якобы химоружие, обнаруженное в Ираке.

«Мы обсуждали это с господином президентом, и я сказал, что это мне сильно напоминает события 2003 года, когда представители Соединенных Штатов в Совете безопасности показывали якобы химическое оружие, обнаруженное в Ираке. После этого началась кампания в Ираке, военная, а закончилась она разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ — ИФ) на международной сцене», — сказал Путин.

Он добавил, что все то же самое происходит и сейчас, «партнеры кивают им». «Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: «Скучно, девочки — это мы уже все видели, наблюдали», — сказал Путин.

Президент отметил, что Москва намерена добиваться от структур ООН расследования инцидента с химоружием в сирийской провинции Идлиб.

«Мы считаем, что любое проявление подобного рода достойно того, чтобы его тщательно расследовать. Мы собираемся официально обратиться в соответствующую ООНовскую структуру в Гааге и призвать международное сообщество тщательно расследовать эти проявления», — сказал Путин, отвечая на вопрос о ситуации в Сирии и угрозах новых ударов США.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек, ранены десятки человек. США и их союзники обвинили в ударе главу Сирии Башара Асада, Дамаск категорически отверг это обвинение.

В минувшую пятницу США нанесли ракетами «Томагавк» удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Целью ракетного удара был аэродром, с которого, как считают американские власти, вылетели самолеты, совершившие химатаку в Идлибе.

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