Сегодня, 12 апреля, вышел свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск», №13/2017.

В номере вы прочтете:

1. Пожары в аварийных домах.

2. Воспоминания фронтовика «Мир и война бойца Черниголовкова».

3. Сколько стоит безопасное газовое отопление.

4. Где купить пасхальный кулич.

5. Список дорог, которые отремонтируют в 2017 году в Бердске.

6. О чистом воздухе в Бердске.

7. Учимся читать.

8. Репортаж из зала суда над экс-прокуром Искитима.

9. Купец Горохов. Дневник бердской колонии.

10. Инструкция: как оформить грант на благоустройство двора.

А на обложке — Бухгалтер похитила 7 млн рублей из бюджета Бердска.

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