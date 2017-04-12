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Сегодня, 12 апреля, вышел свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск», №13/2017.
В номере вы прочтете:
1. Пожары в аварийных домах.
2. Воспоминания фронтовика «Мир и война бойца Черниголовкова».
3. Сколько стоит безопасное газовое отопление.
4. Где купить пасхальный кулич.
5. Список дорог, которые отремонтируют в 2017 году в Бердске.
6. О чистом воздухе в Бердске.
7. Учимся читать.
8. Репортаж из зала суда над экс-прокуром Искитима.
9. Купец Горохов. Дневник бердской колонии.
10. Инструкция: как оформить грант на благоустройство двора.
А на обложке — Бухгалтер похитила 7 млн рублей из бюджета Бердска.
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Покупая газету всего лишь за 12 рублей, вы даете возможность выпускать сайт www.kurer-sreda.ru
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 апреля 2017 г. [09:10]
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