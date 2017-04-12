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Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Сегодня, 12 апреля, вышел свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск», №13/2017.

В номере вы прочтете:

1. Пожары в аварийных домах.

2. Воспоминания фронтовика «Мир и война бойца Черниголовкова».

3. Сколько стоит безопасное газовое отопление.

4. Где купить пасхальный кулич.

5. Список дорог, которые отремонтируют в 2017 году в Бердске.

6. О чистом воздухе в Бердске.

7. Учимся читать.

8. Репортаж из зала суда над экс-прокуром Искитима.

9. Купец Горохов. Дневник бердской колонии.

10. Инструкция: как оформить грант на благоустройство двора.

А на обложке — Бухгалтер похитила 7 млн рублей из бюджета Бердска.

Покупайте газету в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб».

Покупая газету всего лишь за 12 рублей, вы даете возможность выпускать сайт www.kurer-sreda.ru

Новости smi2.ru

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Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 апреля 2017 г. [09:10]

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Курьер.Среда.Бердск

[15:00] На борьбу с терроризмом после взрыва в Санкт-Петербурге выйдут УК Бердска

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Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 70%

12 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 37%, облачность: 66%

13 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 71%

14 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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