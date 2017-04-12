Следственный комитет закончил расследовать резонансное дело о жестоком разбойном налете в Новосибирске, когда от рук подростков пострадали пожилая женщина, ее дочь и внук.

Одна из фигуранток — 16-летняя девушка — предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство трех лиц и разбое.

Как установило следствие, 31 октября 2016 года обвиняемая и ее приятель — студент колледжа, которого будут судить отдельно, хотели похитить деньги, украшения и банковскую карту из квартиры в Ленинском районе. В это время дома была 80-летняя женщина и ее 11-летний внук.

— Действуя совместно и согласованно, обвиняемая и ее сообщник нанесли женщине не менее 16 ударов деревянной битой в область головы и верхних конечностей, а ее внуку — не менее 3 ножевых ранений в область туловища и рук. В это время в квартиру, где происходили указанные события, вернулась 41-летняя хозяйка жилища. Последнюю налетчики встретили на пороге и нанесли ей не менее пяти ударов топором, — рассказывали подробности в СКР.

Все пострадавшие остались живы. Задержал обвиняемую сосед, сотрудник Росгвардии. Он вышел на лестничную клетку с ружьем. Следователи сообщали, что организатором преступления была 13-летняя внучка тяжело раненой бабушки и родная сестра пострадавшего мальчика.

Сейчас следователи собрали достаточно доказательств, чтобы 16-летняя девушка предстала перед судом. Также при расследовании выяснилось, что органы опеки и попечительства плохо выполняли свою работу — трое сотрудников опеки привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за покушение на убийство подростков арестовали в ноябре 2016 года.

На видео с задержания юной налетчицы видно, как девушка, пытаясь скрыться, держит нож у шеи 11-летнего ребенка. Но опускает холодное оружие, когда на нее наводит ствол охотничьего ружья сосед. Девушка пытается уговорить мужчину отпустить ее, сваливает всю вину на подельника. Но соседи дождались полицейских.

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