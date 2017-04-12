USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
В 2016 году издательский дом «БукЪвица» выпустил уникальный проект «Выпускник-2016». Глянцевый журнал был посвящен 300-летию Бердска. Наша мечта о том, чтобы проект был ежегодным, сбылась! В 2017 году при поддержке мэра Бердска «БукЪвица» издаст спецвыпуск журнала «Парад» — «Выпускник-2017» — великолепный подарок для учеников, родителей и учителей.
В новом выпуске, как и в прошлом, каждому выпускному классу Бердска будет посвящена страница, на которой они смогут рассказать о себе. Тема для каждого класса — «Какими мы будем через 10, 20, 30… лет». В журнале мы представим все выпускные классы общеобразовательных школ Бердска, а также выпускников колледжей и школ дополнительного образования.
Дорогие директора школа, классные руководители, родители! Мы срочно ждем информацию — о школах — если были изменения с прошлого года и информацию об 11 классах. Со всеми связывалась Мария Ран. Дедлайны уже все прошли. Уделите этому полчаса времени! Ведь нам еще верстать, вычитывать, печатать журнал. Если о какой-то классе не будет информации или выйдет не обновленная по школе — просим не обижаться. После 5 апреля — мы прекращаем напоминать.
Журнал, который выпускники и учителя получат совершенно бесплатно, выйдет весной 2017 года.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 апреля 2017 г. [08:40]
[15:00] На борьбу с терроризмом после взрыва в Санкт-Петербурге выйдут УК Бердска
[14:45] Захарова: к нам с ультиматумами ездить бесполезно
[14:35] Расценки телекомпании на трансляцию в День Победы возмутили мэра Бердска
[15:00] На борьбу с терроризмом после взрыва в Санкт-Петербурге выйдут УК Бердска
[14:45] Захарова: к нам с ультиматумами ездить бесполезно
[14:35] Расценки телекомпании на трансляцию в День Победы возмутили мэра Бердска
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 8 C°, ветер: 5.0 м.с.
Облачно, ветер: юго-западный
|
Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.
возможен дождь, ветер: юго-западный
|
Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.
возможен дождь, ветер: южный