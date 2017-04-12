В выставке «Загородный дом-2017» примут участие около 160 компаний из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Томска, Барнаула, Алтайского края. Среди них ― MARIS POLYMERS, «Виссманн», BOSCH MasterTherm, NAVIEN MasterTherm, «Сибирский Дом», «Клинкер Маркет», «Лигас», TEGOLA, «Ликолор», «Антареон», «Сатурн», «СибХольц», «Дорхан-Новосибирск», «Кадрин», «Фёст-Руф», «Главновосибирскстрой», «Брикстоун», «Топол-Эко», «СБМ», «Домал», «Приборы учета», «Строительные и отделочные материалы», «Стройкрасиво», «Алкон», «Центр Колорит», «Столярыч», «Техноколор», «Мирта», «Технониколь», Рехау, «Вайлант», «Тепофол», «Саян Терем», «Большевик», «Аркада», MARIS POLYMERS и другие. На выставке можно выбрать и купить материалы для строительства, отделки и обустройства коттеджа или загородного дома, подобрать инженерное оборудование и получить информацию о его грамотной установке, выбрать подрядчика по строительству или купить готовый дом и баню. Сейсмо- и морозостойкий кирпич желтого, красного, зеленого, шоколадного и других цветов представит компания «Колизей». Лестницы из дерева для дома и дачи предложит фабрика лестниц «Столярыч». Облицовочную, тротуарную плитку и формы для неё, винтовые сваи, теплицы и кованые изделия представит завод-изготовитель «Домал». Баня-бочка по традиционной бондарной технологии из натурального сибирского кедра, кедровая купель с подогревом и демонстрационный вариант дома из двойного теплого бруса ― на стенде компании «Богатство Сибири». Благоустройство и озеленение загородных участков, в том числе создание дизайн-проектов, все виды работ по созданию сада, комплексные решения для частных землевладельцев ― предложит ландшафтная мастерская «Гринержи». Систему отопления здания ― оборудование, материалы, проект и обслуживание ― предложит компания «Сибирские Системы Комфорта». Кроме этого, 21 и 22 апреля на стенде компании посетители смогут встретиться с консультантом по фэн-шуй Юлией Переладовой, которая посоветует, как организовать пространство дома. 22 апреля состоятся розыгрыши призов среди посетителей: Розыгрыш железобетонных свай для малоэтажного строительства и сертификатов на единовременные скидки в размере 10% и 15%. Организатор ― «Супер фундамент». Розыгрыш трех поддонов лицевого кирпича и сертификатов на предоставление единовременной скидки в размере 10%, 7% и 5% на покупку кирпича. Организатор ― «СтройКомплект». Розыгрыш 42 упаковок гибкой черепицы коллекции Döcke PIE GOLD. Организатор ― «Теплострой НСК».
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Организатор выставки: «ITE Сибирь» Место проведения: МВК «Новосибирск Экспоцентр» Новосибирск, ул. Станционная, 104 Тел. +7 (383) 363-00-63 www.sibhouseexpo.ru