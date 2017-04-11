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Прибавка к пенсии составила 40 рублей

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ирина:

Прибавка к пенсии за апрель составила 40 руб. Интересно, на что нам правительство добавило эти копейки. Наверное, и сами не знают. Да… Вот и не знаешь: то ли смеяться, то ли плакать. Раньше хоть с возрастом по тысяче в среднем за год добавляли, а теперь и тут показуху сделали, мол 2 раза за год повысили.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 апреля 2017 г. [20:30]

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Курьер.Среда.Бердск

[20:30] Прибавка к пенсии составила 40 рублей

[19:45] Найден госномер 82 регион

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[20:30] Прибавка к пенсии составила 40 рублей

[19:45] Найден госномер 82 регион

[17:20] Изнасиловали и избили 13-летнего мальчика двое подростков в иркутском селе


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11 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 70%

12 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

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13 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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