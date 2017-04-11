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Прибавка к пенсии за апрель составила 40 руб. Интересно, на что нам правительство добавило эти копейки. Наверное, и сами не знают. Да… Вот и не знаешь: то ли смеяться, то ли плакать. Раньше хоть с возрастом по тысяче в среднем за год добавляли, а теперь и тут показуху сделали, мол 2 раза за год повысили.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 апреля 2017 г. [20:30]
[20:30] Прибавка к пенсии составила 40 рублей
[19:45] Найден госномер 82 регион
[17:20] Изнасиловали и избили 13-летнего мальчика двое подростков в иркутском селе
[20:30] Прибавка к пенсии составила 40 рублей
[19:45] Найден госномер 82 регион
[17:20] Изнасиловали и избили 13-летнего мальчика двое подростков в иркутском селе
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