Прибавка к пенсии за апрель составила 40 руб. Интересно, на что нам правительство добавило эти копейки. Наверное, и сами не знают. Да… Вот и не знаешь: то ли смеяться, то ли плакать. Раньше хоть с возрастом по тысяче в среднем за год добавляли, а теперь и тут показуху сделали, мол 2 раза за год повысили.

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