USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Иркутский СКР возбудил уголовное дело в отношении двух 14-летних подростков, жителей села Тихоновка, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
По версии следствия, 7 апреля подозреваемые совершили в отношении 13-летнего мальчика насильственные действия сексуального характера, после чего нанесли ему телесные повреждения. Обо всём произошедшем узнала бабушка пострадавшего мальчика, которая сообщила о преступлении в правоохранительные органы. В кратчайшие сроки подозреваемые были задержаны.
— Следствием установлено, что подозреваемые состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и характеризуются отрицательно. Учитывая тяжесть совершенного преступления, следователями регионального СК России было направлено в суд ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу, однако судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — рассказали в СК.
Следствие проверит условия жизни подозреваемых, а также даст правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц системы профилактики в подразделении по делам несовершеннолетних. Устанавливаются причины и условия, которые способствовали совершению преступления несовершеннолетними. Назначен ряд необходимых экспертиз, в том числе с целью выяснения степени причиненного вреда здоровью потерпевшего мальчика.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 апреля 2017 г. [17:20]
[20:30] Прибавка к пенсии составила 40 рублей
[19:45] Найден госномер 82 регион
[17:20] Изнасиловали и избили 13-летнего мальчика двое подростков в иркутском селе
[20:30] Прибавка к пенсии составила 40 рублей
[19:45] Найден госномер 82 регион
[17:20] Изнасиловали и избили 13-летнего мальчика двое подростков в иркутском селе
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 9 C°, ветер: 3.9 м.с.
Ясно, ветер: южный
|
Днем: 8 C°, ветер: 5.0 м.с.
Облачно, ветер: юго-западный
|
Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.
возможен дождь, ветер: юго-западный