Иркутский СКР возбудил уголовное дело в отношении двух 14-летних подростков, жителей села Тихоновка, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По версии следствия, 7 апреля подозреваемые совершили в отношении 13-летнего мальчика насильственные действия сексуального характера, после чего нанесли ему телесные повреждения. Обо всём произошедшем узнала бабушка пострадавшего мальчика, которая сообщила о преступлении в правоохранительные органы. В кратчайшие сроки подозреваемые были задержаны.

— Следствием установлено, что подозреваемые состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и характеризуются отрицательно. Учитывая тяжесть совершенного преступления, следователями регионального СК России было направлено в суд ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу, однако судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — рассказали в СК.

Следствие проверит условия жизни подозреваемых, а также даст правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц системы профилактики в подразделении по делам несовершеннолетних. Устанавливаются причины и условия, которые способствовали совершению преступления несовершеннолетними. Назначен ряд необходимых экспертиз, в том числе с целью выяснения степени причиненного вреда здоровью потерпевшего мальчика.

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