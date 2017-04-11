Депутаты из комитета по промышленности предостерегли коммунальщиков от «бездумной» разметки на дорогах Бердска. Народные избранники припомнили, как в прошлых годах жители мучились от двойной сплошной на поворотах во дворы.

Депутат Елена Белова рассказала, как в 2015 году она выехала из дома на дачу, а вернувшись, не смогла попасть в собственный двор. Путь ей преграждала двойная сплошная линия, пересечение которой считается грубейшим нарушением ПДД. Чтобы попасть домой, Елене Викторовне пришлось делать «круг почета». Правда, через пару дней неудобную разметку почему-то закрасили.

— Рисовать разметку надо по-человечески. Почему в прошлый раз разметку нарисовали, а потом ее закрашивали? — возмутилась Белова.

Начальник управления ЖКХ Владимир Захаров пояснил, что в том конкретном случае дорожники допустили ошибку:

— Это был брак в работе. Схемы у всех есть. Просто наносили и ошиблись.

С замечаниями согласился депутат Владимир Голубев.

— Почему люди как дураки должны ездить по городу, накручивать километры для того, чтобы куда-то подъехать? — высказался Владимир Алексеевич.

Голубев пожелал, чтобы в комиссию по разметке вошли депутаты и высказали свои предложения по разметке.

Выслушав критику, Захаров напомнил, что «лет пять назад разметку на дорогах рисовали только у школы». Однако жесткие санкции со стороны ГИБДД привели к тому, что разметку стали наносить повсюду и ежегодно ее обновлять — согласно утвержденной разметочной схема. И теперь, к примеру, если на фотографии с места ДТП видно, что на дороге нет никаких опознавательных знаков, то дорожные полицейские наказывают УЖКХ внушительными штрафами.

Напомним, два года назад Бердск обзавелся собственной разметочной машиной, которая позволяет регулярно подрисовывать полосы на дорогах.

Новости smi2.ru