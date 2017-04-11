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«Монстрации» разрешили пройти по центру Новосибирска

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска предложил «Монстрации» присоединиться к общему первомайскому шествию.

Об этом говорится в скане официального ответа мэрии от 11 апреля, который организатор «Монстрации» Артём Лоскутов разместил в своем твиттере.

«Еще предстоит встретиться и обсудить. Но пока такой вариант устраивает», — прокомментировал Лоскутов.

В ответе за подписью начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анны Терешковой говорится, что «концепция «Монстрации» как передвижной выставки-прогулки горожан оригинальна и может быть интересна для творческой молодежи города». Совместное шествие 1 мая (ранее именуемое «Всешествием) должно пойти по Красному проспекту от Дома офицеров Новосибирского гарнизона до Новосибирского театра оперы и балета.

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«Монстрации» разрешили пройти по центру Новосибирска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 апреля 2017 г. [16:55]

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Курьер.Среда.Бердск

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