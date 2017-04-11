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Минздрав: Нет повода для паники льготников из-за нехватки лекарств в Бердске

Министерство здравоохранения Новосибирской области официально прокомментировало ситуацию с огромными очередями за льготными лекарствами в горбольнице Бердска. Напомним, в конце марта десятки пациентов толпились у дверей больничной аптеки, чтобы успеть получить прописанные препараты. По словам льготников, лекарств катастрофически не хватает, поэтому получить хотя бы что-то из списка можно только раз в месяц — в день завоза. Руководство медучреждения не подтвердило такой информации. По словам главврача бердской ЦГБ Юрия Краморова, все жизненно необходимые лекарства есть в нужном объеме.

Как следует из письма и.о. министра здравоохранения Ярослава Фролова, сейчас перебоев с поставкой препаратов ни по федеральной, ни по областной льготе нет. Только с начала 2017 года бердчане получили бесплатные лекарства почти на 10 млн рублей.

В министерстве подробно разъяснили, кто и как формирует заявки на поставку льготных медикаментов для жителей Бердска. «Заявки на поставки лекарственнных препаратов для льготных категорий граждан ежемесячно составляются руководством Бердской ЦГБ. Затем данные заявки направляются в министерство здравоохранения для согласования, после чего передаются в ГКУ «Новосибоблфарм», которое осуществляет поставку лекарственных препаратов в медицинские организации Новосибирской области». При этом, уверяют в ведомстве, завозят коробочки и баночки в пункты выдачи не реже двух раз в месяц.

Сейчас в Бердске 833 пациента, которые получают лекарства по федеральной льготе, и 1407 — по региональной. По всем вопросам, связанным с льготным лекарственным обеспечением, руководство минздрава области советует обращаться к руководству ЦГБ или по телефону горячей линии: 8 (383) 373 28 09.

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Минздрав: Нет повода для паники льготников из-за нехватки лекарств в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 апреля 2017 г. [16:45]

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