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Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину жителя Новосибирской области, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, в марте 2017 года составила 4053,71 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость набора выросла на 0,9%, а с декабрём прошлого года – на 3,1%, сообщает Новосибирскстат.
В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 26,8%, на долю молочных продуктов приходится 20,9%, мяса и мясопродуктов – 17,1%, плодов и овощей – 15,8%, рыбы – 5,5%, жиров – 5,1%, чая, соли и специй – 4,2%, сахара и кондитерских изделий – 2,4%, яиц – 2,2%.
В марте 2017 года по сравнению с мартом 2016 года в структуре стоимости набора снизилась доля хлеба, круп и макаронных изделий, мяса и мясопродуктов, плодов и овощей, сахара и кондитерских изделий. Доля молочных продуктов, рыбы, жира, чая, соли и специй, яиц выросла.
справка Стоимость минимального набора продуктов питания определена на основе цен на продукты питания, входящих в него, и норм их потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов Российской Федерации нормы потребления. Стоимость минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания.
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