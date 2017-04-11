Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

На 4054 рубля способен питаться месяц трудоспособный житель Бердска

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину жителя Новосибирской области, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, в марте 2017 года составила 4053,71 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость набора выросла на 0,9%, а с декабрём прошлого года – на 3,1%, сообщает Новосибирскстат.

В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 26,8%, на долю молочных продуктов приходится 20,9%, мяса и мясопродуктов – 17,1%, плодов и овощей – 15,8%, рыбы – 5,5%, жиров – 5,1%, чая, соли и специй – 4,2%, сахара и кондитерских изделий – 2,4%, яиц – 2,2%.

В марте 2017 года по сравнению с мартом 2016 года в структуре стоимости набора снизилась доля хлеба, круп и макаронных изделий, мяса и мясопродуктов, плодов и овощей, сахара и кондитерских изделий. Доля молочных продуктов, рыбы, жира, чая, соли и специй, яиц выросла.

справка Стоимость минимального набора продуктов питания определена на основе цен на продукты питания, входящих в него, и норм их потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов Российской Федерации нормы потребления. Стоимость минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания.

Новости smi2.ru

  • Прожиточный минимум россиян на 180 рублей повысил премьер (7)
  • На 3800 рублей способен питаться месяц трудоспособный житель Бердска (8)
  • На 10 759 рублей может прожить месяц трудоспособный житель Бердска (7)
  • Цена продуктов достигла пика (7)
  • Установить зарплату министрам в 9,5 тысяч рублей призвал депутат Госдумы (6)
На 4054 рубля способен питаться месяц трудоспособный житель Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 апреля 2017 г. [16:35]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[20:30] Прибавка к пенсии составила 40 рублей

[19:45] Найден госномер 82 регион

[17:20] Изнасиловали и избили 13-летнего мальчика двое подростков в иркутском селе

Все новости

[20:30] Прибавка к пенсии составила 40 рублей

[19:45] Найден госномер 82 регион

[17:20] Изнасиловали и избили 13-летнего мальчика двое подростков в иркутском селе


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 9 C°, ветер: 3.9 м.с.

Ясно, ветер: южный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 26%

11 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 70%

12 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 37%, облачность: 66%

13 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: