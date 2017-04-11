Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

87 000 рублей получает в среднем врач в Москве

Средняя зарплата московских врачей превысила 87 300 руб. в 2016 г., сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

«По сравнению с 2010 г. зарплаты врачей выросли на 54%, а среднего медицинского персонала – на 37%», – сказал Хрипун на заседании президиума правительства города, передают «Ведомости».

В 2016 г. зарплата среднего медперсонала составляла 58 000 руб. в месяц, младшего персонала – 34 800 руб., говорится в материалах к заседанию.

По данным департамента здравоохранения, в прошлом году бюджет системы здравоохранения столицы вырос на 8,7% по сравнению с 2015 г. и составил 316,8 млрд руб. При этом средние расходы на одного пролеченного больного в стационаре с 2010 г. увеличились на 29,2% до 42 900 руб. Размер подушевого норматива финансирования поликлиник на одного прикрепленного вырос с 4100 руб. в 2010 г. до 5800 руб. в 2016 г.

Новости smi2.ru

  • Урежут повышение зарплат медикам в 2017 году (11)
  • Сокращение темпов роста зарплат медикам одобрила Госдума (12)
  • Прокуратура не нашла забастовщиков в горбольнице Бердска (4)
  • Полумиллионные зарплаты обнаружил в больнице глава Крыма (4)
  • ОНФ: Зарплата главврачей в десятки раз выше зарплаты врачей в России (3)
87 000 рублей получает в среднем врач в Москве

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 апреля 2017 г. [16:25]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[20:30] Прибавка к пенсии составила 40 рублей

[19:45] Найден госномер 82 регион

[17:20] Изнасиловали и избили 13-летнего мальчика двое подростков в иркутском селе

Все новости

[20:30] Прибавка к пенсии составила 40 рублей

[19:45] Найден госномер 82 регион

[17:20] Изнасиловали и избили 13-летнего мальчика двое подростков в иркутском селе


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 9 C°, ветер: 3.9 м.с.

Ясно, ветер: южный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 26%

11 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 70%

12 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 37%, облачность: 66%

13 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: