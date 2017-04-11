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Средняя зарплата московских врачей превысила 87 300 руб. в 2016 г., сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
«По сравнению с 2010 г. зарплаты врачей выросли на 54%, а среднего медицинского персонала – на 37%», – сказал Хрипун на заседании президиума правительства города, передают «Ведомости».
В 2016 г. зарплата среднего медперсонала составляла 58 000 руб. в месяц, младшего персонала – 34 800 руб., говорится в материалах к заседанию.
По данным департамента здравоохранения, в прошлом году бюджет системы здравоохранения столицы вырос на 8,7% по сравнению с 2015 г. и составил 316,8 млрд руб. При этом средние расходы на одного пролеченного больного в стационаре с 2010 г. увеличились на 29,2% до 42 900 руб. Размер подушевого норматива финансирования поликлиник на одного прикрепленного вырос с 4100 руб. в 2010 г. до 5800 руб. в 2016 г.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 апреля 2017 г. [16:25]
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