Ускорению российской экономики мешает никуда не исчезнувшая зависимость от нефти, слабость госуправления, финансовая изоляция, заявил Алексей Кудрин. Он перечислил меры, необходимые для более быстрого роста ВВП

Экономика России по-прежнему «чрезвычайно» зависит от нефтяных цен, эта проблема никуда не делась. Об этом заявил председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в ходе Апрельской конференции Высшей школы экономики (ВШЭ), передает РБК. «Поэтому пока цена на нефть будет низкой, у нас будут низкие темпы роста. Мы не перешли от старой модели работы нашей экономики. Новая не появилась пока», — подчеркнул Кудрин.

Еще одно из препятствий — «очень слабое» состояние государственного управления, которое не позволяет появиться стимулам для развития. Кроме того, есть демографические проблемы, а именно снижение трудоспособного населения России. Страна также все еще находится в финансовой изоляции из-за санкций, подчеркнул Кудрин, и это «существенное ограничение», которое ощущается все больше.

ЦСР разрабатывает программу развития российской экономики до 2035 года. Кудрин пока полностью не раскрывал меры, которые заложены в документе, он должен быть представлен в мае. Одновременно программу по ускорению роста экономики готовит Минэкономразвития.

В первые два-три года реформ должно произойти повышение доверия к программе действий правительства, это и станет ключевым фактором из успеха на данном этапе, отметил Кудрин. Затем, с 2020 до 2026 года, нужно сосредоточиться на наращивании инвестиций (рост вложений должен стать главным пунктом в программе Минэкономразвития, говорил глава ведомства Максим Орешкин). Однако это не поможет достигнуть желаемых темпов роста в 3–4% в год. «Поэтому нам нужно повышение конкурентоспособности, которое за этот период должно накапливаться, и, для того чтобы стать более устойчивыми, существенное повышение производительности», — заявил Кудрин.

Прогноз ЦСР, как видно из таблицы, которую представил Кудрин, позитивнее, чем у всех российских и зарубежных институтов. Если Минэкономразвития в целевом сценарии ожидает ускорения до 3,1% в 2020 году, то ожидания ЦСР — 3,6%. Можно достичь и роста в 4% к 2025 году объяснял Кудрин. Произойдет это за счет увеличения основного капитала (1,1–1,2 п.п.), дополнительного использования трудовых ресурсов (0,2–0,3 п.п.) и совокупной производительности факторов (0,7–1 п.п.), которая в первую очередь будет базироваться на изменении бизнес-модели.

Потребление домашних хозяйств, которое в предыдущие годы было главным драйвером роста ВВП, уйдет с первого плана. В ближайшие годы его заменят инвестиции, а затем — производительность, сказал Кудрин. Реальный курс рубля будет расти до 119% в 2035 году (за 100% взят 2010 год). К 2020 году девальвационный эффект для экономики России нивелируется, предсказал Кудрин, из-за этого России будет сложнее зарабатывать на импортозамещении.

Прогноз ЦСР предусматривает рост экспорта, потому что внутренний спрос обеспечить сбыт российских товаров не сможет. Однако, как видно из данных ЦСР, доля нефти, газа и нефтепродуктов в экспорте все равно будет на высоком уровне, хотя и сократится с 52% в 2017 году до 37% в 2035-м. Зато будет наращиваться экспорт машин и оборудования.

В России очень низкий уровень доверия к власти, повторил Кудрин, но успех реформ зависит в том числе и от него. Нужна реформа госуправления, объяснял глава ЦСР, она должна включать кадровую реформу, оптимизацию процессов, цифровизацию, «современную систему управления изменениями». Количество полномочий государственных органов выросло вдвое с 2003 года и продолжает расти, выразил обеспокоенность Кудрин. Неэффективность заставляет государство «хвататься за новые полномочия», которые не способствуют росту производительности.

Еще одна мера, которую, по мнению ЦСР, должно применить государство, — освобождение частной инициативы: снижение доли государства, новая конкурентная политика, поддержка малого и среднего бизнеса. Сейчас же жесткая конкуренция идет только за административный ресурс, отмечалось в презентации. Правительство после продажи пакета «Роснефти» в ближайшие годы не планирует серьезных доходов от приватизации, заметил Кудрин, но эти планы нужно изменить.

Для роста экономики необходима децентрализация и эффективная внешняя политика, резюмировал Кудрин. Последний тезис подразумевает политику в интересах социально-экономического развития, не исключая, впрочем, «стратегической самостоятельности в вопросах безопасности», а также участие в формировании новых правил мировой торговли и «обеспечение систематической защиты российских интересов от нарушений партнерами своих обязательств».

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