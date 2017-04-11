В регионе зафиксированы первые в этом году случаи пала травы. За минувшие сутки 11 сообщений о загорании травы и мусора поступили в оперативную службу МЧС России по Новосибирской области. В Тогучинском районе Новосибирской области пойман с поличным поджигатель травы.

В городе Тогучине рядом с жилыми постройками в поле загорелась трава, огонь разошелся на десятки квадратных метров. Оказалось, что траву умышленно поджег местный житель, которого буквально за руку поймал во время профилактического рейда государственный инспектор по пожарному надзору. По статье 20.4 КоАП РФ (часть I) за нарушение требований пожарной безопасности поджигатель травы привлечен к административной ответственности.

Рядовым гражданам необходимо помнить про запреты во время весенне –летнего пожароопасного периода. Нельзя разводить костры на территории муниципалитета, дачных участков, частного жилого сектора, в местах отдыха; сжигать мусор и сухую растительность; осуществлять палы травы.

В Новосибирской области для профилактики природных пожаров, их оперативной ликвидации и привлечения к ответственности лиц, пустивших пал травы, в рейды вышли специальные группы: патрульные, маневренные, патрульно-маневренные и патрульно- контрольные.

В отношении тех, кто поджигает траву умышленно, на законных основаниях будут предприняты меры административного воздействия и в зависимости от тяжести последствий (ущерба, уничтожения строений, повреждения лесов) меры уголовно-правового воздействия. Практика активного привлечения нарушителей пожарного законодательства к ответственности вместе с комплексной предупредительной работой рассчитана на предупреждение пожароопасных ситуаций и нацелена на защиту населенных пунктов от угрозы природного пожара.

Так, в отношении нарушителей законодательства в области пожарной безопасности и лесных отношений в 2016 году было составлено 1543 протокола об административных правонарушениях.

МЧС России призывает всех быть предельно осторожными с огнем, чтобы не допустить сокрушительных природных пожаров, которые происходили в разных регионах страны.

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