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9 апреля в Сирии погиб россиянин Игорь Завидный, служивший по контракту. Об этом РБК сообщил его брат-близнец Евгений Завидный.
«Накрыло минометным огнем, и погибло два человека. По счастливой случайности его сослуживец отказался ехать и вместо него поехал парень из другой части», — рассказал Евгений. Имя второго погибшего военного он не уточнил.
«После срочной службы Игорь работал на металлургическом комбинате, а потом ушел на контракт. Три года был на контракте: Чечня, Дагестан, Ингушетия. После Чечни пошел служить в Тоцкое [Оренбургская область]», — добавил брат погибшего.
Ранее в понедельник, 10 апреля, о гибели Игоря Завидного сообщила его знакомая Ирина Зубова. «9 апреля при исполнении боевого задания в Сирии погиб сын моей прекрасной подруги Завидный Игорь Юрьевич. Завтра гроб с сыном привезут матери в город для похорон. Царство небесное герою», — написала Зубова на своей странице в Facebook. Она также уточнила, что погибший военный родился 3 июля 1982 года в городе Новотроицке Оренбургской области.
РБК отправил запрос в Министерство обороны России с просьбой прокомментировать информацию о гибели российского военного.
22 марта стало известно о гибели в Сирии девяти россиян, о смерти которых официально не сообщалось. Как удалось выяснить РБК и группе независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), по меньшей мере шесть из них были наемниками так называемой частной военной компании Вагнера. О «группе Вагнера» и ее участии в боевых действиях в Сирии впервые сообщила «Фонтанка» в октябре 2015 года. По данным газеты, ранее наемников видели в Донбассе, где они принимали участие в боях на стороне самопровозглашенных республик.
С начала военной операции России в Сирии Минобороны официально подтвердило гибель 28 российских военнослужащих.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 апреля 2017 г. [15:50]
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