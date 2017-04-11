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Реконструкцию улицы Ленина остановят на год в Бердске

В этом году улицу Ленина не будут реконструировать. Об этом заявил начальник управления ЖКХ Владимир Захаров на заседании комитета по промышленности 11 апреля.

Причиной приостановки масштабного проекта стало отсутствие денежных средств. Впрочем, в этом году Бердску выделят порядка 50 млн рублей на основательный ремонт улиц Маяковского и Лунной. Получат финансирование и четыре аварийных участка, где чаще всего происходят ДТП.

Как заверил Захаров, местная власть обязательно обратится к области с просьбой предусмотреть деньги на ремонт главной улицы Бердска в бюджете следующих годов.

Напомним, ранее называли другие причины, по которым ремонт ул. Ленина могут остановить. В частности, активное строительство в стороне улицы Спортивной делало бы нецелесообразным укладку нового асфальтового полотна. А именно в той стороне остался неотремонтированный участок.

Улицу Ленина начали реконструировать в 2014 году. На нее потратили порядка 200 млн рублей. На большей части улицы появилась не только новая широкая дорога, но и тротуары из плитки, современное освещение, защитные ограждения, газоны и светофоры. В прошлом году реконструкции подвергся участок от перекрестка с ул. Кр. Сибири до ул. Попова. Благодаря ремонту, возле школы №10 появился нормальный тротуар и безопасный пешеходный переход.

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Реконструкцию улицы Ленина остановят на год в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 апреля 2017 г. [15:40]

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