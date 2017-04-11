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В Центральном доме литераторов в Москве сегодня, 11 апреля, прошла церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко. После гражданской панихиды тело поэта доставят в подмосковное Переделкино, передает «Газета.ру». На отпевании и похоронах будет присутствовать только узкий круг родственников.
84-летний Евтушенко скончался 1 апреля 2017 года в Соединенных Штатах, семья решила похоронить поэта на Переделкинском кладбище рядом с могилой Бориса Пастернака.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 апреля 2017 г. [15:35]
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