В Центральном доме литераторов в Москве сегодня, 11 апреля, прошла церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко. После гражданской панихиды тело поэта доставят в подмосковное Переделкино, передает «Газета.ру». На отпевании и похоронах будет присутствовать только узкий круг родственников.

84-летний Евтушенко скончался 1 апреля 2017 года в Соединенных Штатах, семья решила похоронить поэта на Переделкинском кладбище рядом с могилой Бориса Пастернака.

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