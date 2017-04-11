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С поэтом Евгением Евтушенко простились в Москве

В Центральном доме литераторов в Москве сегодня, 11 апреля, прошла церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко. После гражданской панихиды тело поэта доставят в подмосковное Переделкино, передает «Газета.ру». На отпевании и похоронах будет присутствовать только узкий круг родственников.

84-летний Евтушенко скончался 1 апреля 2017 года в Соединенных Штатах, семья решила похоронить поэта на Переделкинском кладбище рядом с могилой Бориса Пастернака.

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С поэтом Евгением Евтушенко простились в Москве

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 апреля 2017 г. [15:35]

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Курьер.Среда.Бердск

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Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 70%

12 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

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