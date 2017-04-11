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Закладчика наркотиков задержали транспортные полицейские в центре Бердска

Новосибирские транспортные полицейские задержали распространителя наркотиков в Бердске. 26-летнего жителя Новосибирска поймали с поличным в то время, когда он делал так называемые «закладки» на ул. Свердлова в Бердске. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщили в сибирском управлении МВД на транспорте.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по СФО обнаружили у задержанного 11 пакетов с готовыми к продаже «солями». Задержанный рассказал, что успел сделать две «закладки» и добровольно показал места, где спрятал наркотики. В присутствии понятых запрещённые вещества были изъяты.

Видео УТ МВД по СФО

Дальнейшее исследование в экспертно-криминалистической лаборатории показало, что в пакетах и свёртках находилось более 5 граммов синтетических наркотиков и более 10 граммов наркотиков растительного происхождения.

В ходе дальнейшего разбирательства сотрудниками транспортной полиции установлено, что наркотики распространялись так называемым бесконтактным способом: задержанный получал сообщения от наркокуратора, в которых указывались места с хранением наркотических веществ, забирал их, раскладывал по другим адресам, и также, с помощью сообщений сообщал точный адрес, где спрятаны наркотики. После выполнения инструкций получал денежный перевод.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемому за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время фигурант заключён под стражу.

Сотрудники транспортной полиции устанавливают личности других участников наркобизнеса, которые занимались поставками запрещённых веществ на территорию Новосибирска и области.

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Закладчика наркотиков задержали транспортные полицейские в центре Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 апреля 2017 г. [15:00]

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