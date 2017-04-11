Водитель грузовика Howo был признан виновным в аварии с участием «скорой помощи», которая унесла жизни двух человек. 25-летнего Исмаилова суд приговорил к 3 годам и 6 месяцам колонии-поселения и взыскал в счет компенсации потерпевшим в размере 2,6 млн рублей. Об этом рассказали в Коченевском районном суде во вторник, 10 апреля, отметив, что приговор уже вступил в законную силу.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», смертельное ДТП произошло в октябре 2016 года — на федеральной трассе Р-254 в 5 километрах восточнее Коченево.

Автомобили Howo, MAN, Nissan Pathfinder, Toyota Corolla Fielder и «газель» скорой помощи двигались в сторону Новосибирска по трассе М-51, когда произошло столкновение. «Скорая» в результате происшествия превратилась в груду металлолома. Спасателям пришлось извлекать из нее пострадавши.

В результате аварии погибли 35-летний водитель «скорой» и его 31-летний сменщик, пострадали водитель Howo, акушерка из «скорой» и 28-летняя беременная женщина, которую медики везли в Новосибирск. Женщина в результате аварии потеряла ребенка.

В момент массовой аварии были неблагоприятные погодные условия — снегопад, местами сильный, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица.

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