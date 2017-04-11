Почему маршрут №19 не ходит в «Сибиряк»?

Есть вопрос к знающим и властьимущим почему маршрут №19 не заезжает на остановку МК «Сибиряк» как того требует сам маршрут и распоряжение мэра города. К тому же, подняли стоимость проезда.

Подскажите, какая есть на сегодняшний день информация и куда нужно жаловаться?

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