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Почему маршрут №19 не ходит в «Сибиряк»?
Есть вопрос к знающим и властьимущим почему маршрут №19 не заезжает на остановку МК «Сибиряк» как того требует сам маршрут и распоряжение мэра города. К тому же, подняли стоимость проезда.
Подскажите, какая есть на сегодняшний день информация и куда нужно жаловаться?
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 апреля 2017 г. [14:10]
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