В связи с угрозой подтопления населенных пунктов с 18.00 часов 10 апреля в Новосибирской области введен режим функционирования «Чрезвычайной ситуации». Такое решение было принято на заседании правительства, которое было посвящено вопросу прохождения весеннего половодья.

Начальник регионального главка МЧС Виктор Орлов, принявший участие в совещании, доложил, что в связи с обильно выпавшими осадками в регионе сформировались условия, негативно влияющие на прохождение паводка.

— В случае дружного характера весны от интенсивного снеготаяния и разлива малых рек, а также в случае образования заторов льда и резких подъемов уровней воды на реках Бердь, Иня, Бакса, Карасук в ряде районов области может произойти подтопление жилых и хозяйственных объектов, — отметил он.

При наихудшем сценарии развития обстановки, в зоне возможного затопления могут оказаться до 16 населенных пунктов в 10 районах области (Искитимский, Кочковский, Краснозерский, Карасукский, Тогучинский, Колыванский, Куйбышевский, Маслянинский, Северный, Кыштовский районы).

Режим «Чрезвычайной ситуации» устанавливается для органов управления и сил Новосибирской области.

Губернатор Владимир Городецкий в ходе заседания поручил руководителям органов местного самоуправления, руководителям профильных министерств и ведомств и главному управлению МЧС России по Новосибирской области усилить межведомственное взаимодействие и обеспечить защиту населения и территории региона в период весеннего половодья.

С целью своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации с 18.00 часов 10 апреля 2017 года Главное управление МЧС России по Новосибирской области переведено в режим функционирования «Повышенной готовности» силами постоянной готовности.

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