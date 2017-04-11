«Курьер. Среда. Бердск» публикует воспоминания бердчанина-фронтовика Вячеслава Черноголовкова. Его записи — это уникальный материал по истории страны. По его воспоминаниям можно узнать реальную деревенскую жизнь начала 20 века, подлинные события Великой Отечественной войны, восстановление СССР после военного лихолетия. Мы искренне благодарим Вячеслава Кузьмича за то, что он оставил потомкам целую книгу о своей жизни, в которой, как в капле воды, отражается целая эпоха, судьба не одного поколения советских людей.

Предприятия Череповца Заводов и крупных предприятий в городе не было. Самыми многочисленными предприятиями были коллективы железнодорожников и водников, МТС. Остальные предприятия были сравнительно малочисленными – 30-100 человек.

В начале 1930-х годов вся сельскохозяйственная техника была сосредоточена в МТС. МТС зимой производила ремонт, а с весны трактора вместе со своими трактористами направлялись в определённый колхоз. Для всех колхозов тракторов не хватало. МТС организовал курсы для подготовки будущих механизаторов, колхозы направляли на обучение своих лучших рабочих. На этой же территории МТС располагалась льно-семенная станция.

Мой дядя Ваня работал на судостроительном заводе в должности главного инженера-механика. Название организации громкое, а вот суда-то (баржи) строили только деревянные различной грузоподъёмности по заказу речников. Водный транспорт выполнял большую работу по перевозке грузов во все деревни, расположенные вблизи реки. На баржах возили хлеб, дрова и всё необходимое для села и города.

Да будет свет! В 1933 году электрическое освещение было только в административных зданиях на центральной улице. В частные дома дали электроэнергию только в 1935 году и то с ограничением: одна лампочка на дом. Вскоре после этого разрешили устанавливать электроосвещение во всех помещениях дома. До этого момента все комнаты освещались керосиновыми лампами. В городе был всего один магазин, где продавали керосин, фитили для ламп, денатурат для розжига примусов. В летнее время практически всё население города готовило пищу на примусе. Зимой — в печках.

В 1932 году в дома провели радио. Радиоприёмники были изготовлены из чёрного картона величиной с большую тарелку, народом так и было прозвано радио «Тарелка». Телефонная связь существовала только в административных зданиях. Общественного транспорта в городе не было, обходились частными извозчиками.

В чужой семье В семье дяди меня встретили каждый по-своему. Дядя относился хорошо, тётя Лида как мачеха возложила на меня практически всю домашнюю работу. В зимнее время носил дрова, топил печки (в доме их было две голландки и одна русская), убирал воду из лотков на окнах, ухаживал за цветами, вытирал пыль с мебели, ухаживал за коровой и поросёнком. Каждый день привозил на санках воду из водоразборных колонок. Самая ближняя к дому колонка была расположена на расстоянии трёх кварталов. Воды в день требовалось 6-7 вёдер. На санках у меня была установлена трёхведёрная бочка. В своём колодце, расположенном во дворе дома, зимой воды было не достать, на стенках колодца намораживали лёд. В летнее время работёнки добавлялось. С весны копал огород, разносил навоз по огороду. К этой работе привлекались и мои двоюродные братья, работали втроём. Делали грядки для огурцов, лука, морковки. Посев всех этих культур делала тётка. Сестра Валя высаживала цветы (и ухаживала за ними потом).

Уход за огородом, кроме окучивания картошки, полностью лежал на мне, включая прополку и поливку. В колодце вода была на глубине около 5 метров. Рядом с колодцем стояли бочки, после поливки я все их заполнял водой из колодца, к вечеру следующего дня вода в бочках подогревалась. Утром в 7 часов я сопровождал корову в общественное стадо на пастбище, после чего отправлялся на базар торговать молоком, овощами, связанными в пучки. Тётя Лида готовила всё это к моему возвращению с пастбища. Стоял целыми днями под открытым небом на солнышке. Навесов над лотками не было. В обед ходил с тёткой на пастбище доить корову, после обеда шёл снова на базар продавать излишки молока. Вечером встречал и загонял домой корову, рвал вручную для коровы на ночь мешок травы, а после этого снова занимался поливкой. Иногда мне удавалось немного поиграть в футбол с соседскими ребятишками.

Самым неприятным занятием для меня была торговля, но зато я тайком сберегал немного мелочи и покупал иногда мороженое или самые дешёвые конфетки. Старший брат Толя тайком курил, в исключительных случаях обращался ко мне за финансовой помощью для покупки папирос. Пачка дешёвых папирос стоила 12 копеек. В помощи я ему никогда не отказывал, да и он обращался ко мне в крайних случаях. Дядя Ваня тоже курил, он предпочитал душистый табак. Табак продавался в упакованных пачках, в пачках продавались и гильзы папирос. Дядя меня частенько просил набивать гильзы табаком. Работа заключалась в том, чтобы в специальный разъёмный футлярчик заложить табачок, а потом поршнем вдавить табак в гильзу. Приспособления для набивки гильз также продавались в магазине. По несколько штук папиросок тайком перепадало от меня и братишке.

Голод В 1933 году по всей стране был голод. Картошки у нас было достаточно, а вот хлебушка не было. В конце года в городе открыли один коммерческий магазин по продаже хлеба. Его выдавали по 1 кг на руки, очередь стояла с вечера всю ночь. Один раз всей семьёй мы простояли всю ночь в очереди, и хлебушка нам не хватило, осталось до нас в очереди ещё человек 15. Обеспечение хлебом всей семьи вменили в мою обязанность. Магазин был большой, в торговый зал запускали сразу по 30-35 очередников. Охрану (соблюдение очереди) вели здоровенные мужики из этой же очереди, стоявшие сзади. Подходит очередь, один охранник уходит, другой встаёт на смену ему.

В городе орудовала шайка подростков-карманников под предводительством опытного вора. В какой-то удобный момент шайка создавала пробку на входе. В это время они шарили по карманам, а я приспособился в этот момент втискиваться в зал магазина. С собой у меня была сумка и деньги, приготовленные без сдачи на 5-6 паек. Ростом я был ниже прилавка, протяну деньги продавцу, он мне даст пайку хлеба. Меня продавец не видит, через какой-то промежуток времени таким же путём приобретаю новую пайку. Народ в очереди уверен, что раз он в магазине, то хлеб купит, и не так строго, а иногда и жалеючи, пропускали меня без очереди. Таким путём я за один заход в магазин умудрялся иногда получить 5-6 паек.

Пока иду домой все маленькие довески съем. Буханки были большими, разрежут её, а потом добавляют или наоборот отрезают кусочек хлеба, доводя порцию до1 кг, вот эти кусочки и назывались довесками. Вожак карманников приметил меня и неоднократно зазывал меня в свою команду. Теперь я даже сам не пойму, какая сила уберегла меня от этой шайки. В следующем году коммерческих магазинов прибавилось и такие громадные очереди исчезли.

Заготовка торфа В 1936 году моего папу освободили, но полной свободы не дали. На работу он мог поступить только на Уломские торфоразработки. Отец с большой радостью в ближайшей деревне нашел почти пустующий дом. В том доме жила одна старушка, детей у неё не было, муж умер, она сама приболела. В этот дом отец собрал всю свою семью, в том числе и меня от дяди забрал к себе. Надеялся, что он вновь наладит нашу семейную жизнь, тем более, что хозяйка дома приусадебный огород не могла содержать сама и полностью передала его в наше распоряжение.

Как-то так вышло, что мы все стали считать хозяйку членом нашей семьи. На торфоразработки мы ходили всей семьёй, кроме младшего брата Пети. Торф добывали в промышленных масштабах, а вот куда его увозили, не знаю, может быть на Шатурскую ТЭС, она была всех ближе к нам и топилась торфом. Забой торфоразработок производился по ярусам, высотой около двух метров. Все ребятишки были обуты в лапти, на ногах намотаны онучи (так назывались портянки), вторая пара онуч сушилась на солнце. При выходе из забоя переобувались, ходить в сухих онучах было приятнее. Сапог резиновых в то время совсем не было.

Торф нарезался кубиками строго по размерам, грузился на одноколёсные тачки и по покатам вывозился наверх забоя. Там его складывали в штабеля по специально разработанной схеме для лучшей просушки с проветриванием всех ходов. Укладка торфа в штабеля — наша работа. Дальнейшую судьбу заготовленного торфа я не знаю. У рабочих в забое ноги всегда вдавливались в мокрый торф на глубину 10-20 см. Оплата за работу производилась сдельно, расценки на все операции были очень низкими. На заготовку торфа добровольно никто не шёл, работали только по принуждению.

Но отец с матерью не унывали, они радовались возможности жить всей семьёй вместе. Тем более, что старушка – хозяйка дома, полностью отдала свой приусадебный участок в распоряжение нашей семьи. Огород был хорошим подспорьем для питания. Старушка была практически членом нашей семьи, помогала приготовить пищу (питались все вместе), делала уборку дома, присматривала за младшим братиком Петей. К сожалению имени хозяйки не помню, не помню точно и название деревни.

Арест навсегда Наше народившееся вновь счастье продолжалось недолго. Летом 1937 года отца вновь арестовали, и наша семья осиротела, больше отца своего мы не видели. Посадили его в тюрьму без права переписки свиданий. В конце года, а точнее 13 ноября 1937 года в нашей семье родилась младшая сестричка Нина, отец её не видел, а сестричка своими глазами живого отца совсем не видела. Меня с момента ареста отца вновь отправили к дяде. О жизни и судьбе своих родных я узнал только частично из рассказов старших сестёр Капы и Полины. Об этом я расскажу чуть позднее, так как встретился с ними только после окончания войны и демобилизации из армии в 1947 году. Отца и мамы в живых после ареста отца я больше не видел.

Сено для скота В городе моя жизнь пошла обычным порядком. На каникулах в 1938 году я всё лето проработал на сенокосе. В то время в городе коров и поросят держали очень многие горожане. В колхозах делали заготовку сена для общественного скота в июне, а когда вырастет второй слой травы (так называемая отава), сенокосные угодья отдавали жителям города для заготовки сена личному скоту. Каждая организация в городе держала связь с селянами и получала свой участок под сенокос.

Колхозы к этому времени преобразились по сравнению с 1932-1934 годами, окрепли, получили в своё распоряжение много тракторов и другой сельскохозяйственной техники, работа у крестьян облегчилась. Вручную траву косили только для своего скота в местах, неудобных для сельскохозяйственной техники. В МТС колхозы обращались только за помощью в обучении будущих механизаторов и на случай капитального ремонта техники. Кадры будущих механизаторов подбирали из числа лучших колхозников с учётом их желания.

450 рублей пилорамщику От торговли на базаре я с большой радостью избавился. На летних каникулах в 1939-1940 годах я работал мотористом на одноцилиндровом нефтяном двигателе, обеспечивая распиловку леса на брус, доски на судостроительном заводе. На такую работу меня, конечно же, устроил дядя Ваня. Двигатель назывался «Победа», самого простого устройства: один цилиндр, на верху его расположен стальной шар. На оси вала с одной стороны закреплён маховик, с другой — шкив для ремня.

Пилорама приводилась в движение при помощи ременной передачи, при порыве ремня в мою обязанность входило его сшивание. Для пуска в работу двигателя необходимо было сначала разогреть паяльной лампой докрасна шар. Потом резким движением маховика завести его в работу. Самое неприятное при пуске двигателя — получить так называемый обратный удар. Остановка двигателя осуществлялась путём закрытия крана подачи топлива из бачка. На первых порах мне помогал заводить двигатель пилорамщик (без всякого сомнения, по просьбе дяди). С работой я освоился быстро и через недельку управлялся без посторонней помощи. На распиловке леса работало 4 человека.

Заработок (оклад) моториста составлял 450 рублей — по тем временам приличный. Зарплату я отдавал тётке.

Малярия На втором месяце работы я заболел малярией, но работу не бросал. Трепало меня особо здорово вечером, чуть-чуть дольше задержусь на работе – начинает морозить. Домой прибегу, всё, что могу на себя натяну. Через некоторое время поднимается температура, бросает в жар, всю одежду с себя сбрасываю, лежу на полу, и мне кажется, что потолок в комнате шатается. Лечился акрихином, врач выписал хину, а её не было в аптеках. Ночью успокоюсь, а утром опять шел на работу.

Так трепало меня дней 8-10, потом пошло на поправку. На работе о болезни я ничего не говорил, женщины, которые работали на пилораме, смеялись, что я весь исхудал, видимо влюбился в какую-то дивчину. Малярию, по-видимому, я подхватил на сенокосе в прошлом году.

Продолжение следует

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