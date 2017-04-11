Власти США уверены, что Россия была в курсе планов сирийской армии провести химическую атаку в провинции Идлиб, сообщает AP со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным. По словам источника агентства, в районе больницы, куда были доставлены жертвы химической атаки, появился российский беспилотник. Через несколько часов после того, как он покинул район, по больнице был нанесен авиаудар.

По мнению американских чиновников, это было попыткой скрыть применение химического оружия. Источник агентства подчеркивает, что пролет беспилотника над больницей не мог быть совпадением. По его словам, Россия должна была знать о химической атаке и о том, что людям будут пытаться оказать медицинскую помощь.

Позднее неназванный «представитель американской администрации высокого ранга» заявил ТАСС: «В данный момент у разведывательного сообщества США нет консенсуса насчет того, что Россия заранее знала о сирийской химической атаке».

Напомним, в авиаударе, нанесенном утром 4 апреля на сирийский город Хан-Шейхун, обвинили сирийскую авиацию, при этом Дамаск отверг свою причастность к инциденту. В ответ на это по распоряжению президента США Дональда Трампа 59 крылатых ракет были выпущены по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Москва назвала авиаудар «актом агрессии», приостановив действие подписанного с США меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии.

Источник: Ъ

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