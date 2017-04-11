USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко назвал непрофессиональным законопроект депутата Государственной думы Виталия Милонова («Единая Россия») о правовом регулировании социальных сетей, предполагающий запрет на пользование ими детьми. «Когда люди смеются, это значит, что будущего у закона нет. И если пройтись буквально по каждому пункту, он абсолютно непрофессионален с юридической точки зрения»,— сказал он в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по Ъ).
Клименко отметил, что под действие законопроекта будут попадать все сайты, где присутствуют коммуникации в любом проявлении, поскольку в России не существует официального определения «социальной сети». Также он подчеркнул, что регистрация в социальных сетях по паспорту моментально отделяет от них русскоязычных пользователей, не являющихся гражданами России.
Напомним, законопроект Милонова о соцсетях предлагает запретить пользоваться соцсетями лицам, не достигшим 14 лет, а также запретить использовать социальные сети для организации несанкционированных митингов. Терминология, которая используется в документе, позволит «запретить все», а не только использование соцсетей, говорит интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал идею с ограничением «малореалистичной».
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 апреля 2017 г. [13:15]
[15:50] В Сирии погиб контрактник из России
[15:40] Реконструкцию улицы Ленина остановят на год в Бердске
[15:35] С поэтом Евгением Евтушенко простились в Москве
[15:50] В Сирии погиб контрактник из России
[15:40] Реконструкцию улицы Ленина остановят на год в Бердске
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 9 C°, ветер: 3.9 м.с.
Ясно, ветер: южный
|
Днем: 8 C°, ветер: 5.0 м.с.
Облачно, ветер: юго-западный
|
Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.
возможен дождь, ветер: юго-западный