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Клименко: «смеются» над законопроектом Милонова о запрете соцстей детям

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко назвал непрофессиональным законопроект депутата Государственной думы Виталия Милонова («Единая Россия») о правовом регулировании социальных сетей, предполагающий запрет на пользование ими детьми. «Когда люди смеются, это значит, что будущего у закона нет. И если пройтись буквально по каждому пункту, он абсолютно непрофессионален с юридической точки зрения»,— сказал он в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по Ъ).

Клименко отметил, что под действие законопроекта будут попадать все сайты, где присутствуют коммуникации в любом проявлении, поскольку в России не существует официального определения «социальной сети». Также он подчеркнул, что регистрация в социальных сетях по паспорту моментально отделяет от них русскоязычных пользователей, не являющихся гражданами России.

Напомним, законопроект Милонова о соцсетях предлагает запретить пользоваться соцсетями лицам, не достигшим 14 лет, а также запретить использовать социальные сети для организации несанкционированных митингов. Терминология, которая используется в документе, позволит «запретить все», а не только использование соцсетей, говорит интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал идею с ограничением «малореалистичной».

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Клименко: «смеются» над законопроектом Милонова о запрете соцстей детям

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 апреля 2017 г. [13:15]

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