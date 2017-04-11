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Опрокинулись на снегоходе и получили серьезные переломы двое жителей Бердска

Два человека разбились на снегоходе в минувшие выходные на Бердском заливе. Как рассказал начальник поискового подразделения бердского ПСО Сергей Козин, 8 апреля в 19.29 им поступил звонок от очевидцев. Те сообщили, что на льду водоема опрокинулся снегоход. Из него вылетело двое.

— Снегоход шел на большой скорости. Два человека — водитель и пассажир — вылетели из него на ходу, — уточнил Козин. — Произошло это в районе Бердской косы.

Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия и обнаружили двух мужчин 30 лет в бессознательном состоянии, а рядом — разбитый снегоход. У пострадавших сотрудники ПСО увидели явные признаки повреждения конечностей.

Попавших в аварию немедленно доставили до пункта спасательного отряда и передали сотрудникам «скорой». Снегоход эвакуировали на стоянку.

По словам Сергея Валерьевича, один из пострадавших — водитель снегохода — попал в реанимацию. У обоих мужчин многочисленные переломы, в том числе позвоночника, бедер и ребер.

— Мы не знаем, рыбаки это или нет. Возможно, они переезжали на другое место, наехали на ледяной торос, потеряли управление и перевернулись, — говорит Козин.

Еще один инцидент со снегоходом произошел 9 апреля. Транспорт сломался на льду Обского моря, в районе Бурмистрово. Рыбаки самостоятельно не смогли починить снегоход или хотя бы добраться пешком до берега. Поэтому вызвали спасателей. Те эвакуировали людей до берега, а затем отбуксировали и снегоход.

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Опрокинулись на снегоходе и получили серьезные переломы двое жителей Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 апреля 2017 г. [12:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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