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На благоустройство дворов принимает заявки до 1 мая мэрия Бердска

Администрация Бердска опубликовала инструкцию, как могут горожане за счет федерального проекта «Формирование современной комфортной среды» благоустроить свой двор. Информация размещена на официальном сайте мэрии.

официально

Уважаемые жители города Бердска! В 2018-2022 годах реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках постановления Правительства Российской Федерации «ЖКХ и городская среда». В настоящее время администрацией города Бердска разрабатывается проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018–2022 годы» за счёт субсидий из федерального и областного бюджетов. Программа включает в себя: — минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн для мусора; — дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: оборудование детских игровых и спортивных площадок, устройство автомобильных парковок, озеленение территорий, иные работы; — доля средств заинтересованных лиц от стоимости затрат не менее 5% (собственников жилья, спонсоров, предприятий находящихся на территории МДК и т.д.); Порядок действий при подаче предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной среды города Бердска». 1. Организовать проведение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома (с привлечением представителей органов государственного жилищного надзора, на основании требований Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации) согласно требованиям Жилищного кодекса РФ. 2. На повестку дня вынести следующие вопросы: — решение о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной среды города Бердска»; — перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству; — перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами); — форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории. Финансовое участие собственников помещений многоквартирного дома в размере не менее 5% от стоимости затрат; — решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. — избранный представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории. 3. Подготовить предложение по форме, приложенной к порядку, утвержденному постановлением администрации от 28.02.2017 № 497 «Об утверждении Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной среды города Бердска», Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу» Формирование современной среды города Бердска» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования и Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска». Данный порядок опубликован на сайте администрации города Бердска 01.03.2017 года и 08.03.2017 в приложении к газете «Бердские новости» К предложению приложить: 1. протокол общего собрания, к протоколу: 1) Реестр голосования собственников помещений в многоквартирном доме (в случае проведения собрания в очной форме). 2) Решения собственников помещений в многоквартирном доме (в случае проведения общего собрания в заочной, очно-заочной форме.) 3) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме (в случае участия в голосовании представителей собственников помещений). 6. Пояснительная записка, к пояснительной записке: выкопировка из топоосновы (МКУ УКС г. Бердска, ул. Свердлова, 18, ООТ «Медучилище») с нанесением придомовых территорий многоквартирных жилых домов, на топооснову схематично наносится эскиз проекта, согласование топоосновы с нанесенным эскизом с ресурсоснабжающей организацией с целью исключения проведения каких-либо работ на инженерных сетях. 7. Для обобщения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной среды города Бердска» постановлением главы администрации города Бердска будет создана общественная комиссия, по решению которой предоставленные предложения будут приняты либо отклонены. Предложение на участие в программе подаётся в Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» в рабочие дни с 8.00до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00. до 13.00) по адресу: г. Бердск, ул. Черемушная, д. 5/1, 3-й этаж, кабинет №306. Телефон для справок: 8(38341) 4-00-11, e-mail: mky-yzkh@mail.ru. Срок подачи предложений— до 1 мая 2017 года. По официальной информации сайта мэрии Бердска

Новости smi2.ru

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На благоустройство дворов принимает заявки до 1 мая мэрия Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 апреля 2017 г. [12:30]

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