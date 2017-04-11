Администрация Бердска опубликовала инструкцию, как могут горожане за счет федерального проекта «Формирование современной комфортной среды» благоустроить свой двор. Информация размещена на официальном сайте мэрии.

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Уважаемые жители города Бердска! В 2018-2022 годах реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках постановления Правительства Российской Федерации «ЖКХ и городская среда». В настоящее время администрацией города Бердска разрабатывается проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018–2022 годы» за счёт субсидий из федерального и областного бюджетов. Программа включает в себя: — минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн для мусора; — дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: оборудование детских игровых и спортивных площадок, устройство автомобильных парковок, озеленение территорий, иные работы; — доля средств заинтересованных лиц от стоимости затрат не менее 5% (собственников жилья, спонсоров, предприятий находящихся на территории МДК и т.д.); Порядок действий при подаче предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной среды города Бердска». 1. Организовать проведение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома (с привлечением представителей органов государственного жилищного надзора, на основании требований Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации) согласно требованиям Жилищного кодекса РФ. 2. На повестку дня вынести следующие вопросы: — решение о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной среды города Бердска»; — перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству; — перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами); — форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории. Финансовое участие собственников помещений многоквартирного дома в размере не менее 5% от стоимости затрат; — решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. — избранный представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории. 3. Подготовить предложение по форме, приложенной к порядку, утвержденному постановлением администрации от 28.02.2017 № 497 «Об утверждении Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной среды города Бердска», Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу» Формирование современной среды города Бердска» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования и Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска». Данный порядок опубликован на сайте администрации города Бердска 01.03.2017 года и 08.03.2017 в приложении к газете «Бердские новости» К предложению приложить: 1. протокол общего собрания, к протоколу: 1) Реестр голосования собственников помещений в многоквартирном доме (в случае проведения собрания в очной форме). 2) Решения собственников помещений в многоквартирном доме (в случае проведения общего собрания в заочной, очно-заочной форме.) 3) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме (в случае участия в голосовании представителей собственников помещений). 6. Пояснительная записка, к пояснительной записке: выкопировка из топоосновы (МКУ УКС г. Бердска, ул. Свердлова, 18, ООТ «Медучилище») с нанесением придомовых территорий многоквартирных жилых домов, на топооснову схематично наносится эскиз проекта, согласование топоосновы с нанесенным эскизом с ресурсоснабжающей организацией с целью исключения проведения каких-либо работ на инженерных сетях. 7. Для обобщения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной среды города Бердска» постановлением главы администрации города Бердска будет создана общественная комиссия, по решению которой предоставленные предложения будут приняты либо отклонены. Предложение на участие в программе подаётся в Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» в рабочие дни с 8.00до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00. до 13.00) по адресу: г. Бердск, ул. Черемушная, д. 5/1, 3-й этаж, кабинет №306. Телефон для справок: 8(38341) 4-00-11, e-mail: mky-yzkh@mail.ru. Срок подачи предложений— до 1 мая 2017 года. По официальной информации сайта мэрии Бердска

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