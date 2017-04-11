Пресненский суд Москвы санкционировал арест на два месяца 24-летнего преподавателя математики из Московской финансово-юридической академии (МФЮА) Дмитрия Богатова, которому Следственный комитет России (СКР) вменяет призывы в интернете к несанкционированной массовой акции 2 апреля, а также к террористической деятельности. Такое решение принял судья Евгений Найденов, передает корреспондент РБК из зала суда. 7 апреля этот же судья отказался санкционировать его арест.

​Представитель СКР попросил суд приобщить к материалам дела письмо из Федеральной службы безопасности, в котором говорится, что лингвисты из Института языковедения РАН нашли в постах с подписью «Айрат Баширов» «лингвистические и психологические признаки, направленные на публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Именно эти посты стали поводом для возбуждения дела о призывах к массовым беспорядкам. Оперативно-разыскные мероприятия подтвердили, что эти материалы публиковал в интернете именно Богатов, подчеркнул следователь.

Он подтвердил, что СКР уже возбудил против преподавателя дело о призывах к терроризму. Оно было объединено в одно производство с делом о призывах к массовым беспорядкам, по которому 6 апреля был задержан Богатов. Таким образом, преподаватель стал обвиняемым в тяжком преступлении, и это позволяет поместить его под стражу на время расследования, указал сотрудник ведомства.

Адвокат Богатова Александр Мордвинов пояснил суду, что во время публикации постов, которые следствие считает террористическими, Богатов находился сначала в фитнес-клубе, а потом — в продуктовом магазине с супругой. Об этом свидетельствуют видеозаписи, сделанные в спортзале и супермаркете. Еще один довод юриста заключался в том, что предполагаемый автор террористических постов использовал VPN-технологию (когда сигнал передается через цепочку прокси-серверов по всему миру), а значит, точно установить его авторство невозможно технически. Кроме того, человек под ником Айрат Баширов после задержания Богатова продолжил публиковать на том же интернет-ресурсе похожие посты, указал защитник. Когда судья начал оглашать постановление об аресте, мать Богатова упала в обморок.

Ранее Богатову вменялись только призывы к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК).​ На заседании по мере пресечения Богатову судья Евгений Найденов не нашел оснований для ареста преподавателя: он принял во внимание, что задержанный — гражданин России, зарегистрированный в Москве и официально трудоустроенный. Ему было предъявлено обвинение небольшой тяжести, которое не позволяет применять наиболее суровую меру пресечения. Вечером после суда Богатова вновь отвезли на допрос в СКР и предъявили новое обвинение по статье «призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма с использованием интернета» (ч. 2 ст. 205.2 УК), рассказывал его адвокат Алексей Тепцов.

На следующий день Пресненский суд продлил срок задержания преподавателя на 72 часа, а повторное рассмотрение ходатайства следствия об аресте отложил на понедельник, чтобы стороны успели представить «дополнительные доказательства обоснованности или необоснованности» заключения Богатова под стражу. Призывы выйти на несанкционированную акцию протеста 2 апреля начали появляться в интернете после крупных антикоррупционных митингов, которые прошли по всей стране 26 марта и закончились массовыми задержаниями. Оппозиционные партии и движения отрицали свою причастность к организации нового несогласованного митинга и предполагали, что сообщения о нем могут быть провокацией, в том числе со стороны властей.

Накануне акции, 1 апреля, Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК). По версии следствия, 29 марта «неустановленное лицо под псевдонимом» разместило в интернете «текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка». 6 апреля СКР рассказал о задержании по этому делу мужчины 1992 года рождения. Обвиняемый пользовался программами, которые скрывают IP-адрес пользователя с помощью цепочки прокси-серверов в других странах. Несмотря на это, его удалось вычислить, подчеркивал СКР.

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