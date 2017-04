Лауреаты Пулитцеровской премии — престижной награды в области журналистики, литературы и музыки — объявлены в Школе журналистики Колумбийского университета (Columbia University) в Нью-Йорке.

В этом году на премии в 21 номинации было выдвинуто 3008 произведений, в том числе 1187 — в области журналистики, 223 музыкальные композиции, 1525 книг, 73 пьесы, сообщил руководитель оргкомитета Пулитцеровской премии Майкл Прайд. «Принимая решение о присуждении премии, мы руководствовались двумя критериями — насколько глубоко раскрыта тема и насколько тщательно написан материал», — отметил он. Премия The New York Times — за материалы о Владимире Путине

В области международной журналистики премия присуждена газете The New York Times за публикации о российском президенте Владимире Путине. «Приз за международную журналистику присуждается сотрудникам газеты The New York Times за определяющие текущую повестку дня материалы, касающиеся усилий Владимира Путина по распространению российского влияния за рубежом», — указывается в заявлении университета о присуждении премии. При этом в тексте этого заявления в довольно критичной манере говорится о методах, якобы применяемых российскими властями для достижения целей на мировой арене.

«Решение выдвинуть сотрудников The New York Times на Пулицеровскую премию по международной журналистике было принято в связи с тем, что их материалы о Владимире Путине заняли первые места в списке важных новостей последнего времени. Это тема была самой важной, и поэтому мы уделили ей особое внимание», — сообщил Прайд корреспонденту ТАСС.

Лауреатами премии «За службу обществу» стали газета The New York Daily News и издание ProPublica за освещение нарушений, допущенных полицией при выселении людей.

«Премия вручается The New York Daily News и изданию ProPublica за освещение широко распространенных нарушений, допускаемых полицией при выселении сотен людей из жилья. В основном это касается бедных представителей национальных меньшинств», — указал Прайд. Лауреату премии в этой номинации вручается золотая медаль.

Премия в области оперативной информации присуждена издаваемой в Окленде (штат Калифорния) газете East Bay Times за материалы о пожаре в здании склада, которое было переоборудовано под ночной клуб Ghost Ship и место проведения художественных выставок.

Как отметил Майкл Прайд, работа журналистов отмечена в связи с тем, что они не только подробно освещали трагедию, в которой погибли 36 человек, но и подготовили серию материалов по следам этого ЧП, вскрывших неспособность городских властей предотвратить гибель людей.

Пулитцеровская премия «За углубленный репортаж с пояснениями» досталась Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ), информационной службе McClatchy, а также газете The Miami Herald за серию материалов о «Панамских документах».

По словам Майкла Прайда, «работу по этой теме провели более 300 журналистов с целью раскрытия тайной инфраструктуры офшоров».

Международный консорциум журналистских расследований, базирующийся в Вашингтоне, обнародовал 3 апреля 2016 года выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров.

Отчеты, которым было дано название «Панамские документы», были основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку при регистрации компаний в офшорах.

Лауреаты названы в день рождения учредителя премии

Объявление лауреатов премии было приурочено к 117-й годовщине со дня рождения ее учредителя — американского журналиста и издателя венгерского происхождения Джозефа Пулитцера (1847-1911).

В 1904 году он составил завещание, согласно которому пожертвовал $2 млн Колумбийскому университету. Большая часть этих денег предназначалась для создания специализированного учебного заведения для журналистов, а четверть суммы — для вручения премий и стипендий в области литературы, журналистики и образовательной деятельности. Вскоре после смерти Пулитцера была создана Школа журналистики при Колумбийском университете.

Первое вручение Пулитцеровской премии в четырех номинациях — репортаж, редакционная статья, книга по истории США и биографическое произведение — состоялось 4 июня 1917 года. Премию «За репортаж» тогда получил журналист Герберт Байярд Своуп за книгу «В германской империи» (Inside The German Empire), а журналист Фрэнк Саймонд из газеты «Белл рингер» (The Bell Ringer) стал лауреатом премии за лучшую редакционную статью.

В 1957 году за биографическую книгу «Образцы смелости» («Profiles in Courage») Пулитцеровской премии был удостоен Джон Фитцджеральд Кеннеди, в январе 1961 года ставший 35-м президентом США.

Претендовать на награды в 14 категориях в сфере журналистики могут все творческие работники, вне зависимости от национальности. Единственное условие состоит в том, что их работа должна быть опубликована в американской газете. Любой национальности может быть и автор, претендующий на премию в номинации «Книга по истории США», однако на премии в сфере поэзии, драмы и музыки могут быть выдвинуты только граждане США. В нынешнем году Совет по присуждению премий впервые разрешил выдвигать на журналистские премии сотрудников журналов.

