Последние обитатели ветхого дома № 3 по ул. Кирова давно забыли о спокойном сне, но ночной погром 11 апреля они запомнят надолго. В двухэтажке, отправленной под снос, по-прежнему остаются три семьи, которые отказались переезжать в новостройки Раздольного с унитазами на пороге. В покинутых квартирах давно собираются бомжи и пьянчуги, но в эту ночь неприятные гости не на шутку испугали оставшихся жильцов.

Пенсионерка Надежда Жуковец живет одна во второй половине дома. После долгих увещеваний, говорит она, управляющая компания установила замок на дверь ее подъезда. Но это не помогло. Около 4 часов утра бердчанку разбудил сын, который, к счастью, ночевал в этот день у нее.

— Он услышал грохот под нашей квартирой. Говорит: «Мам, вставай, туда кто-то залез». Я выхожу из комнаты, а у меня из щели в полу дым валит! — с ужасом вспоминает Надежда Павловна подробности жуткой ночи. — Если бы не он, я бы так и не проснулась, потому что я на одно ухо вообще не слышу. Задохнулась бы, угорела!

Оказывается, этажом ниже уже вовсю полыхала квартира, которую покинули хозяева, уехавшие в Раздольный. Злоумышленники пробрались в жилище через окно. Испуганные люди вызвали пожарных. По словам Жуковец, огнеборцы прибыли быстро и потушили пламя. Горел старый диван, за ненадобностью оставленный переселенцами.

Видео Елены Меновщиковой

Надежда Павловна не раз жаловалась в полицию и администрацию Бердска на незваных гостей. Бродяги облюбовали пустые квартиры, в которых можно погреться, приготовить ужин и приятно провести время с собутыльниками. Запертые двери для них не становились преградой, но замок на вход в подъезд в последнее время останавливал бездомных. По словам последней Жуковец, она просила коммунальщиков заколотить рамы прочными досками, чтобы посторонние не смогли пробраться в дом снаружи. И вот ее опасения сбылись. Сейчас в квартире Надежды Павловны запах гари и копоть. Теперь пенсионерка всерьез опасается за свою жизнь.

Не спалось и жителям первого подъезда. Ирина Елисеева говорит, что железная дверь и кнопки домофонов спасали их и соседей от нашествий. Но в эту ночь злоумышленникам удалось пробраться и в эту часть дома, продемонстрировав чудеса ловкости. О вторжении непорядочных элементов свидетельствует зловонная куча, оставленная на лестничной площадке второго этажа и разбитый стеклопакет в двери балкона.

— На первом этаже у нас на всех квартирах решетки. Они встали на газовую трубу, где есть газ — а она такая старая, что если бы кто-то потяжелее встал… — говорит бердчанка, которая уверена, что бомжу не под силу забраться на балкон второго этажа. — Они подтянулись, разбили стеклопакет и проникли в квартиру на втором этаже. Тут были вскрыты все квартиры, а прямо здесь, в подъезде, нагадили! У нас сосед с собакой проснулся, и видимо, их спугнул.

Видео Елены Меновщиковой

По словам Сергея Губина, супруга Ирины, ни свет ни заря они дозвонились до мэра Евгения Шестернина. И рано утром к ним приехали директор УК и начальник жилищного отдела администрации Татьяна Золотухина. «Курьер. Среда. Бердск» чиновница рассказала, что рабочие уже заколотили окно в выгоревшей квартире. «Это была единственная квартира в доме, не оборудованная решетками — хозяева не поставили. Те решетки, которые стоят, играют для нас добрую роль и ограничивают доступ неизвестных лиц». По словам Татьяны Владимировны, власть Бердска предложила напуганным жильцам дома переезд в маневренное жилье, но они отказались.

О том, что не переедут на временные муниципальные квартиры, несостоявшиеся переселенцы заявили и начальнику производственно-технического отдела управления ЖКХ Марине Михайловой и представителям жилищного отдела. Но это, говорят чиновники, сейчас единственный способ дать «отказникам» возможность жить спокойно и не бояться ночных погромов.

Видео Елены Меновщиковой

По словам Леонида Савицкого, старшего дознавателя отела надзорной деятельности по Бердску, случившееся нельзя назвать пожаром, потому что нет ущерба здоровью или имуществу жителей. Надежде Жуковец тоже ничего не угрожало, говорит он. На место прибыли два подразделения пожарных и потушили возгорание, которое было сосредоточено в одном месте.

— Газ там заблокирован, перерезан, все обесточено. Мы туда ходили с комиссией, было соответствующее обследование с газообслуживающе службой из Искитима, — пояснил Леонид Владимирович, который уверен, что паника жильцов из-за газовых труб необоснованна.

Сейчас те, кто остался под ветхим кровом ждут — каждый своего. Семья Ирины Елисеевой ждет суда с мэрией Бердска, которая намерена добиться ее принудительного переселения в Раздольный. Надежда Жуковец ждет от власти Бердска компенсации стоимости своей квартиры: достичь этого пенсионерки удалось в судебной тяжбе. Но денег, говорит она, пока у муниципалитета нет. «Что у нас будет теперь, мы вообще не знаем», — разводят руками последние жители дома №3 по ул. Кирова.

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