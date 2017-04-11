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Проект защиты от подтоплений разработает за 5 млн рублей власть Бердска

Разработать проект по защите от подтопления района города Бердска в границах улиц Рогачева, Новая, Павлова, Урицкого, Советская, Красная Сибирь хочет власть за 5 млн рублей. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок. Конкурс состоится 21 апреля. Организатором объявлено управление капстроительства.

Победитель аукциона должен будет разработать гидродинамическую модель и провести гидрогеологические расчеты. Он проведет инженерно-геодезические, инженерно-экологические изыскания и выполнит топографическую съемку.

В документах он должен указать предполагаемые точки сброса дренажных вод, указать количество колодцев. Итог его работы — проектная документация, которая должна пройти государственную экспертизу.

Документацию подрядчик должен предоставить до 31 октября в УКС в четырех экземплярах.

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Проект защиты от подтоплений разработает за 5 млн рублей власть Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 апреля 2017 г. [11:35]

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Курьер.Среда.Бердск

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