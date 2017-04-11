USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Разработать проект по защите от подтопления района города Бердска в границах улиц Рогачева, Новая, Павлова, Урицкого, Советская, Красная Сибирь хочет власть за 5 млн рублей. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок. Конкурс состоится 21 апреля. Организатором объявлено управление капстроительства.
Победитель аукциона должен будет разработать гидродинамическую модель и провести гидрогеологические расчеты. Он проведет инженерно-геодезические, инженерно-экологические изыскания и выполнит топографическую съемку.
В документах он должен указать предполагаемые точки сброса дренажных вод, указать количество колодцев. Итог его работы — проектная документация, которая должна пройти государственную экспертизу.
Документацию подрядчик должен предоставить до 31 октября в УКС в четырех экземплярах.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 апреля 2017 г. [11:35]
[15:50] В Сирии погиб контрактник из России
[15:40] Реконструкцию улицы Ленина остановят на год в Бердске
[15:35] С поэтом Евгением Евтушенко простились в Москве
[15:50] В Сирии погиб контрактник из России
[15:40] Реконструкцию улицы Ленина остановят на год в Бердске
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 9 C°, ветер: 3.9 м.с.
Ясно, ветер: южный
|
Днем: 8 C°, ветер: 5.0 м.с.
Облачно, ветер: юго-западный
|
Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.
возможен дождь, ветер: юго-западный