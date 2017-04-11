В суд направлено уголовное дело о причинении по неосторожности смерти малолетнему ребенку. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Заместитель прокурора Октябрьского района Новосибирска Денис Городилов утвердил обвинительное заключение в отношении 39-летней Керимбуу Карбосовой. Органами предварительного следствия она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия 20 января 2016 года Карбосова приобрела без рецепта врача в специализированном аптечном пункте антибиотик и местный анестетик с целью последующего их применения для лечения своего 5-летнего сына.

В период времени с 20 по 22 января 2016 года Карбосова у себя дома в Октябрьском районе Новосибирска, не имея медицинского образования, произвела своему малолетнему сыну не менее 5 внутримышечных инъекций смеси приобретенных ею лекарственных препаратов, с целью лечения ребенка от простудного заболевания.

От введения Карбосовой в организм сына указанных препаратов у него развился анафилактический шок, в результате чего он впал в кому и был доставлен в детскую клиническую больницу.

Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, 24 января ребенок умер. Сегодня уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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